Een zorgvuldig ingericht voorraadsysteem houdt nauwkeurig bij hoeveel producten aanwezig zijn in elk magazijn en voorkomt tekorten bij bestellingen. Datakings Nederland koppelt interne data aan voorraadcijfers in realtime zonder aparte exports of handmatige synchronisaties nodig te hebben. Artikelnummers worden eenduidig vastgelegd zodat zoekacties naar specifieke producten altijd snel resultaat geven zonder onduidelijke omschrijvingen in de lijsten. Voorraadmutaties ontstaan automatisch bij inkoopontvangsten en verkoopboekingen zodat handmatige controles geminimaliseerd worden en fouten in balanslijst direct zichtbaar zijn. Reorder levels kunnen worden ingesteld per productgroep op basis van historische afzetcijfers en huidige voorraadwaarde. Locatiecodes binnen magazijnstellingen maken fysieke terugvinding efficiënt zonder tijdverlies bij het verzamelen van orders. Het zorgt voor betrouwbare orderafhandeling en klanttevredenheid.

Instellingen voor voorraadbeheer snel instellen

Exact Globe Plus biedt uitgebreide configuratieopties voor voorraadwaardering methodes en herwaarderingen van artikelen. Gebruikers kunnen kiezen voor FIFO of gemiddelde kostprijsberekening binnen dezelfde module zonder externe tools. exact globe plus integreert inkoopfacturen direct met voorraadwaardes in het grootboek zodat de boekhouding automatisch de juiste voorraadmutatieboeking maakt. Minimum- en maximumvoorraadwaarden sturen waarschuwingen naar planners via het systeem zodat bestellingen tijdig ingepland worden zonder handmatige rapportages. Eenvoudig aanmaken van magazijnlocaties ondersteunt complexe magazijnopstellingen met meerdere zones en vakken zonder extra software. Transactierapporten tonen inkoopontvangsten verkoopleveringen en tussenmagazijnmutaties per periode voor overzicht in historische gegevens. Het alles gebeurt volledig binnen dezelfde gebruikersomgeving van de software.

Realtime inzicht bij voorraadbeheer vandaag

Het voorraadsysteem toont direct actuele voorraadniveaus per product en locatie zonder vertraging in data. Voorraadreserveringen voor openstaande orders lenen zich voor planning van productie en verzending. Batch- en serienummerregistratie biedt traceerbaarheid van goederen vanaf ontvangst tot levering in het veld zonder aparte logboeken. Snel zoekfilters in de voorraadmodule helpen planners bij het vinden van producten met specifieke kenmerken of vervaldata zonder bladeren door lange lijsten. Integratie met barcodepunten en scanners vereenvoudigt het inlezen van mutaties direct in het systeem tijdens ontvangst en verzending. Herwaarderingen van voorraad kunnen gepland worden na prijswijzigingen bij leveranciers en voeren automatisch correcties door in de waardering. Het leidt tot eenduidige cijfers voor managementrapportages zonder dubbele invoer.

Optimalisatie van magazijnprocessen

Magazijncorrecties wijzigen voorraadstanden handmatig bij voorraadverschillen na fysieke tellingen en houden afstemming met systeemdata actueel. Crossdockingscenario’s worden ondersteund zonder voorraadopslag in bulk zodat goederen snel doorstromen naar eindklanten. Het inrichten van pickroutes in het systeem verkort de loopafstanden voor orderpickers en verhoogt de verwerkingssnelheid van orderpicken in drukke periodes. Goederen die terugkomen na retourzendingen worden direct geregistreerd als retourvoorraad en beschikbaar gemaakt voor nieuwe orders zonder handmatige aanpassingen in verschillende modules. Het analyseren van omloopsnelheden per artikelgroep helpt bij herziening van bestelniveaus en voorkomt overstock van langzaam lopende producten. Een duidelijke grafische voorraadkaart toont bezettingsgraad per vak en ondersteunt snelle inrichting van tijdelijke opslagruimtes. Het draagt bij aan een nageleefde voorraadstrategie.

Rapportages en continue bijsturing voorraad

Dagelijkse voorraadafschrijvingen worden automatisch verwerkt in de financiële administratie en verschijnen als kostprijsupdate in de prijsberekeningsmodule. Managementrapportages geven inzicht in voorraadwaarde per balansrekening en voorraadmutaties per project in één overzicht. Verschilrapporten tonen direct afwijkingen tussen systeemvoorraad en fysieke tellingen en beperken afwijkingen door snelle correcties. Trendanalyses van voorraadniveaus en omloopsnelheden ondersteunen beslissingen over het beëindigen van artikelen met lage omloopsnelheid. Budgetten voor voorraadinkoop kunnen worden afgeleid uit historische verbruiksgegevens en actueel voorraadniveau zonder extra spreadsheetwerk. Integratie met inkoopmodule maakt het mogelijk om automatische bestellijsten te genereren op basis van minimumvoorraadwaarden en geplande vraag. Hiermee blijft balans tussen voldoende voorraad en minimale kapitaalsbinding optimaal in de bedrijfsvoering.