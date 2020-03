In de showbizz zijn er eigenlijk altijd wel nieuwe roddels en ontwikkelingen. We kunnen er werkelijk geen genoeg van krijgen. Ook over hun woningen raken we niet uitgepraat. Hoe prachtig zou het zijn om zelf ook over zoveel ruimte te beschikken? Als geld geen issue is? Toch zijn sterren ook maar gewoon hele normale mensen en kampen zij soms met precies dezelfde problemen als wij. Denk bijvoorbeeld aan ruimtegebrek in huis. Dit klinkt misschien gek als je financieel enorm breed zit, maar dit kan wel degelijk een issue zijn. Daardoor zien we ook bij de Nederlandse sterren dat er over alternatieven wordt nagedacht. Een nokverhoging, een compleet nieuwe dakkapel of een andere uitbreiding aan de woning is dan ook helemaal niet meer gek. Sterker nog, dakkapellen lijken wel dé trend van dit moment te zijn. Ook bij onze geliefde celebrities.

De populariteit voor dakkapellen verklaard

Maar waarom kiezen zelfs de grootste sterren van ons land voor een – op het eerste gezicht – simpele dakkapel? Het antwoord is simpel: om meer ruimte in huis te creëren. We weten allemaal dat je gaat leven naar de ruimte die je tot je beschikking hebt. Al beschik je over een enorme villa, de ruimte is snel gevuld. Daarnaast doen veel sterren ook werkzaamheden vanuit hun eigen huis. Denk bijvoorbeeld aan een heuse muziek- of dansstudio. Daar moet wel een extra ruimte voor gerealiseerd worden. Toch kampen zij ook met hetzelfde probleem als veel Nederlanders onder ons: ruimtegebrek op zolder. Door de hellingshoek van het dak is het vaak niet mogelijk om deze ruimte optimaal te benutten. Met de tussenkomst van een dakkapel is dit echter wel mogelijk. Een eenvoudige en toch zeer effectieve oplossing. Niet alleen voor de gemiddelde Nederlander, maar ook – zo blijkt – voor onze grote sterren.

Besparen op de energierekening

Voor steeds meer mensen is het de afgelopen jaren belangrijk geworden om aan het milieu te denken en duurzaam te leven en te wonen. Dit geldt ook voor onze sterren. Misschien voor hun nog wel een klein beetje meer, want zij geven ook een voorbeeldfunctie aan de ‘gemiddelde’ Nederlander. Mede hierdoor zien we dat ook celebrities steeds vaker voor zonnepanelen, warmtepompen én dakkapellen kiezen.

Maar wist jij dat een dakkapel de isolerende waarde van een huis kan verhogen? Waarschijnlijk niet, want dit voordeel is niet algemeen bekend. Toch kan je – indien je voor hoogwaardige materialen kiest- flink besparen op de energierekening met behulp van een dakkapel. Zeker in oudere woningen is er veel winst te behalen. Wanneer de zolderruimte niet goed geïsoleerd is, zal je veel energie verbruiken. Zeker als je de ruimte als volwaardige kamer wilt gebruiken. Zodra dakkapellen van hoogwaardige en isolerende materialen worden geplaatst, zal de isolatiewaarde van de ruimte sterk toenemen ten opzichte van diezelfde ruimte zonder dakkapel. Hierdoor bespaart men flink op de energiekosten, waardoor je de kosten van de dakkapel er zo uit hebt, én geniet je van meer wooncomfort. Ook sterren vinden dit ontzettend belangrijk, zeker omdat zij de ruimte vaak voor werk gerelateerde dingen willen gebruiken. Hierdoor genieten ze van meer comfort en dragen ze hun steentje bij aan het milieu.