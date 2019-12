Microfoons zijn gemakkelijk in diverse situaties. Ben je bijvoorbeeld zanger of zangeres en wil je graag dat jouw publiek je goed hoort? Een microfoon biedt de uitkomst. Wil je een presentatie geven aan een groot publiek? Dan is een microfoon ook onmisbaar. Let erop dat het belangrijk is om te weten dat je niet zomaar een microfoon moet kopen. Verdiep je in de specificaties om er zo zeker van te zijn dat je een microfoon koopt die past bij jouw wensen en eisen.

Dynamische microfoon of een condensator microfoon?

Een eerste verschil tussen microfoons is dat er een verschil is tussen dynamische microfoons en condensator microfoons. Een dynamische microfoon wordt het vaakst gebruikt. Achtergrondgeluiden zijn bijna niet hoorbaar. Dit type kan altijd aangesloten worden op een mengpaneel of een versterker. Wil je graag hoogwaardige opnames maken waar natuurlijke klanken gehoord mogen worden? Dan is een condensator microfoon ideaal. Dit type wordt vaak gebruik in studio’s voor bijvoorbeeld het opnemen van muziek, interviews of podcasts.

UHF of VHF?

Een ander punt waar je op moet letten bij het kopen van een microfoon is of je een UHF of VHF microfoon koopt. UHF staat voor ultra high frequency en VHF staat voor very high frequency. Een UHF microfoon is geschikt voor professioneel gebruik en deze kan door heel Europa gebruikt worden. Ideaal dus voor bands die bijvoorbeeld gaan touren door Europa. Een VHF microfoon is een aanrader voor beginnende zangers en zangeressen en voor mensen die presentaties willen geven.

Hulp nodig bij een microfoon uitzoeken?

Dit zijn over het algemeen een aantal van de belangrijkste punten waar je op moet letten bij het kopen van een microfoon. Heb je nou nog meer advies op maat nodig? Neem dan gerust contact met ons op. Zo weet je zeker dat je een juiste aankoop verricht waar je tevreden mee bent.