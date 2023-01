Hoe word je live dealer in een online casino

Alle legale Nederlandse online casino’s bieden hun spelers ook een live casino. Het live casino biedt een livestream waarbij tijdens het spelen meer de sfeer van een echt casino wordt weergegeven. Je ziet hier de live dealer de kaarten schudden of een host de spelshow presenteren. Die ervaring is uniek en geeft je een boost om de live casino spellen te gaan spelen. Je kunt ook chatten met je dealer en korte boodschappen uitwisselen met de andere spelers. Die communicatie loopt via een chatvenster.

Live dealer worden

Na de start van het online spelen in Nederland, is ook bij ons de vraag naar live dealers toegenomen. Je ziet de advertenties met de vraag naar live dealers overal op internet. Sommige online casino’s hebben licenties van spelbouwers die de spellen ook in het Nederlands aanbieden. Let wel dat je hiervoor dikwijls naar het buitenland zult moeten verhuizen. De opnamestudio’s zijn niet altijd in Nederland, maar in landen waar de gokwetgeving eerder soepel is.

Opleiding

Als dealer aan de speeltafels moet je representatief zijn, onder alle omstandigheden professioneel kunnen blijven en een wiskundige aanleg hebben zoals die weergegeven bij 777 roulette. Je kunt de opleiding tot online casino dealer volgen, waardoor je aan de roulette, blackjack en pokertafels kunt werken. Deze opleiding wordt vaak door het casino zelf gedaan en duurt ongeveer drie maanden. Je wordt tijdens de opleiding betaald en bent verplicht je voor een bepaalde periode vast te leggen. Het casino leidt je namelijk niet voor niets op, daar zitten eisen aan vast. Anders zou je gelijk na de training weg kunnen lopen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.

Live dealer in Nederland

In Nederland zijn de eisen aan live dealers in de nieuwe online casino’s niet veel anders dan in het buitenland. In de nieuwe casino’s zijn bijna alle live dealers Nederlandstalig, dus die taal is een vereiste. Als je uiteindelijk dealer wordt, worden de opnames gemaakt in studio’s van spelaanbieders. Playtech en Stakelogic hebben bijvoorbeeld zulke studio’s in Nederland. Evolution Gaming, de grootste, heeft zijn studio’s bijna allemaal in het buitenland.

Salaris

We vroegen ons af hoeveel je eigenlijk verdient met zo’n baan als live dealer. Je zult wel even aan hetzelfde casino verbonden zijn, dus is het belangrijk dat je een goed salaris krijgt waar je tevreden mee bent. Als dealer verdien je bruto rond de zeventien euro per uur. Daarnaast is er de reiskostenvergoeding en de ploegentoeslag (afhankelijk van wanneer je werkt). Sommige live casinotafels bieden de spelers de mogelijkheid om de dealer te tippen.

Ook kom je in aanmerking voor beloningen. Wat voor beloningen zijn dat? Dit is bijvoorbeeld een beloning voor het volgen van een bepaalde cursus die je helpt om door te groeien binnen het bedrijf. Groot voordeel van deze beloning: je salaris groeit dus met je mee!

Tenslotte

De online casino business kan erg glamoureus zijn en er is vaak veel geld mee gemoeid. Er een baan in vinden aan de speeltafels garandeert dat je een afwisselende job krijgt waar heel wat kan gebeuren. Je kunt het ook wereldwijd doen (dus reizen), leuk verdienen en deel uitmaken van de snelst groeiende amusementstak. Waar wacht je nog op?