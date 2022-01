Sinds oktober vorig jaar is online gokken in Nederland 100% legaal. Er zijn natuurlijk heel wat regels die ervoor moeten zorgen dat sportweddenschappen eerlijk en veilig verlopen. Aanbieders moeten zich bijvoorbeeld eerst registreren. Ook gokreclame is in ons land toegestaan en men mag daarvoor bekende Nederlanders inschakelen, maar er zijn wel regels aan verbonden. Omdat bekende gezichten gokken kunnen normaliseren, mogen niet zomaar alle bekende gezichten worden gebruikt.

Oud-voetballers verschijnen in gokreclame

In Nederland zijn er meteen strikte regels gekomen om wanpraktijken te voorkomen. Zo is het voor gokbedrijven verboden om actieve beroepssporters of sportteams in te zetten in reclamespotjes. Wat wel is toegestaan, is teams of sporters sponsoren. Ook mogen er bijvoorbeeld oud-voetballers voor de reclamecampagnes worden ingezet.

Zo verscheen Andy van der Meijde, een oud-profvoetballer die onder meer voor Ajax en FC Twente uitkwam, in een reclamespotje van BetCity. Dat exact een jaar nadat hij de nieuwe Koning TOTO werd. Andy kreeg op zijn veertiende al een mooi contract bij Ajax en schreef in zijn biografie onder meer hoe zijn vader al het geld verbraste aan zijn gokverslaving. In een interview in 2013 vertelde hij bovendien over het zware leven van zijn moeder, die ooit bijna zelfmoord pleegde omwille van de problemen die haar gokverslaafde man veroorzaakte. Dat net hij dan reclame maakt voor een gokbedrijf is behoorlijk bijzonder. In ieder geval is hij zeker niet de enige oud-voetballer die reclame maakt voor gokbedrijven. Als Koning TOTO werd hij namelijk opgevolgd door Wesley Sneijder, die in een lange tv-commercial te bewonderen was als de nieuwe koning van de bookmaker.

Niet alleen in Nederland schakelt men vaak oud-voetballers in, ook bij onze zuiderburen is dat het geval. Daar rekende men bijvoorbeeld op de diensten van ex-voetballer Wesley Sonck die in het seizoen 2003-2004 bij Ajax speelde.

Ook bekende Nederlanders promoten gokbedrijven

Naast oud-voetballers houden bookmakers ook van BN’ers. En ook dat is toegestaan. Wat niet mag, is rolmodellen gebruiken die jonger zijn dan 25 jaar of die een substantieel bereik hebben onder minderjarigen en/of jongvolwassenen. Wat ‘substantieel bereik’ betekent, heeft de wetgever niet verduidelijkt. Over het algemeen neemt men aan dat niet meer dan 25 tot 30% van het bereikte publiek minderjarig of jongvolwassen mag zijn.

Eerder kwam de rapper Donnie (Donald Ellerström) om deze reden in opspraak, omdat hij als Koning TOTO kansspelen aanprees. De Nederlandse rapper is dan ook heel populair bij jongeren. Hij is in ieder geval niet de enige BN’er die tot koning werd uitgeroepen, want ook Gordon was al even de koning van TOTO. Gordon verwierf veel bekendheid met zijn hit ‘Kon ik maar even bij je zijn’ en was later aan de slag als presentator. Ook was hij onder meer jurylid in Holland’s Got Talent.

Hans van der Togt, Martijn Krabbé en Winston Gerschtanowitz: het zijn slechts enkele andere namen die eerder al hun gezicht aan een casino of een loterij verbonden. En dan zijn er natuurlijk nog de vele beroemdheden die gratis hun gezicht in het casino laten zien.