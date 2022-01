Ben je ook zo dol op de Scandinavische interieurstijl? Deze stijl ademt rust, moderniteit en sfeer. Reden dus om thuis een Scandinavisch interieur in te richten! De stijl kenmerkt zich door bepaalde elementen, waar we je in dit artikel meer over toelichten. Lees en leer.

Raamdecoratie

Het lijkt misschien een klein onderdeel, maar het heeft meer impact dan je zou denken: de raamdecoratie. Daglicht speelt namelijk een grote rol bij de Scandinavische woonstijl. Het is belangrijk dat je het daglicht bij het raam goed kunt reguleren. Met enkel een stoffen gordijn is dat ingewikkeld. Kies liever voor stoffen gordijnen, die je enkel ’s avonds sluit, in combinatie met shutters. Shutters kennen een elegante en tijdloze look, die naadloos aansluit op de Scandinavische stijl. Dat valt op bij shutters inspiratie: met name lichtkleurige shutters zorgen voor sfeer en karakter in een Scandinavisch interieur. De lamellen kun je in elke gewenste stand kantelen; de panelen kunnen zowel open als dicht worden gezet. Handig in bijvoorbeeld de woonkamer of slaapkamer.

Licht kleurgebruik

Wat direct opvalt als je een Scandinavisch interieur binnenloopt? Het lichte kleurgebruik. Kleuren als wit, zand, beige en crème spelen de hoofdrol. Deze kleuren kunnen eventueel worden aangevuld met wat donkerdere, rustige kleuren, zoals diepblauw, donkerbruin en olijfgroen. Pas verder echter op met felle kleuren: deze passen niet goed bij de Scandinavische woonstijl.

Natuurlijke elementen

Kies niet alleen voor licht kleurgebruik, maar tevens voor natuurlijke elementen bij de inrichting van een Scandinavisch interieur. Zo is bijvoorbeeld plastic niet goed passend. Je kunt beter gaan voor onder andere linnen, katoen, jute, touw, hout, riet, zeegras en rotan. Zo zie je maar: je hebt veel opties om uit te kiezen. Van macramé kunstwerken aan de muur tot comfortabele stoelen van robuust hout. Het gaat erom dat je het gevoel van buiten naar binnen haalt. Dit creëert die rustgevende uitstraling in het Scandinavische interieur.

Kritische selectie van spullen

Nu je dus weet hoe de spullen eruitzien die passen bij een Scandinavisch interieur, kun je op zoek gaan naar pareltjes die jij mooi vindt. Houd daarbij altijd weer in je achterhoofd: plaats niet te veel spullen in huis. Het draait namelijk ook om de kunst om alleen de essentials in huis te zetten, middels een kritische selectie. Een Scandinavisch interieur staat nooit bomvol. Er is altijd voldoende rust en ruimtelijkheid. Het lijkt misschien sober, maar hier zit nu juist precies de kracht van de Scandinavische woonstijl. Als je ervan houdt, begrijp je de look en feel volledig!