Streamen is het nieuwe televisiekijken. Er wordt wat af gestreamd op streamingsdiensten als Netflix, Videoland, Disney+, Amazon Prime en HBO Max. Maar hoe kun je er als nieuwkomer voor zorgen dat dit net zo comfortabel is als het ouderwetse televisiekijken en het soepel verloopt? We bespreken drie zaken die daarvoor in orde gemaakt moeten worden.

Het juiste internetabonnement

Als jij graag streamt, dan moet je je er ook bewust van zijn dat je hiervoor flink wat vraagt van je internetverbinding. Streamen gaat immers via het internet, wat een uitstekende reden is om het zo min mogelijk te doen als je met je smartphone op een mobiele internetverbinding zit omdat je mobiele databundel er zo doorheen vliegt. Er moet veel data binnengehaald worden om naar films, series of video’s te kijken. Doe je dat met twee mensen tegelijkertijd op verschillende apparaten, dan wordt de internetverbinding dus dubbel belast. Dat zijn zaken die je in overweging moet nemen wanneer je een internetabonnement kiest. Voor één persoon is 30 Mbps verstandig, voor elke extra gebruiker is 20 Mbps erbovenop een goede richtlijn. Je kunt online abonnementen voor internet vergelijken. Wil je voor goedkoop DSL-internet gaan? Houd er dan rekening mee dat de maximaal haalbare snelheid op jouw adres (een stuk) lager kan liggen dan de downloadsnelheid die je inkoopt.

Zorgen dat je op je tv kunt kijken

Streamen op een smartphone of laptop is handig, maar het liefst wil je thuis natuurlijk op je mooie, grote televisietoestel kunnen kijken naar gestreamde content. En dat kan gewoon, maar daar is eventueel wel een investering voor nodig. Op een smart tv kun je makkelijk content van verschillende streamingsdiensten bekijken, omdat de apps in kwestie al geïnstalleerd zijn of geïnstalleerd kunnen worden. Ook kun je een smart tv doorgaans met een internetkabel aansluiten op het modem, waardoor je profiteert van de snelste en meest stabiele internetverbinding. Wil je niet hoeven investeren in een smart tv? Niet getreurd, voor enkele tientjes koop je een Google Chromecast die je kunt inpluggen in één van de vrije HDMI-ingangen van je televisietoestel. Vervolgens kun je vanaf je smartphone of tablet content van een streamingsdienst naar je televisie sturen. Zo kun je alsnog op groot scherm kijken.

Wifi optimaliseren

Heb je niet de mogelijkheid om je televisie direct aan te sluiten op je internetmodem? Dan is het zaak om ervoor te zorgen dat je wifi zo sterk mogelijk is. Daarvoor moet je een aantal zaken doen. Ten eerste is een goede plaatsing van je router belangrijk, zodat je profiteert van een sterk signaal. Wees waakzaam voor objecten die het signaal dat de router afgeeft blokkeren. Daarnaast is het belangrijk om te checken op welk kanaal je router het draadloos internetsignaal uitzendt. Dit kun je checken met de app Wifi Analyzer. Zendt jouw router uit op een kanaal dat door veel andere routers in de buurt ook gebruikt wordt? Verander dit dan naar een ‘rustiger’ kanaal. Raadpleeg de website van je provider voor hoe je dit kunt doen. Heb je een wat oudere router en zorgen bovenstaande tips niet voor goede wifi? Vraag je provider dan om een nieuwe router die wel up to date is.

Nu rest je alleen nog de zoektocht naar leuke nieuwe films en series om te kijken. Uitgekeken op Netflix? Probeer dan ook eens een andere streamingsdienst uit, want het aanbod groeit alleen maar en er valt genoeg te kiezen om je elke dag tot diep in de nacht mee te vermaken.