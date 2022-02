Ga je voor Bouclé, velours of katoen? Er is veel keuze als het gaat om stoffen. Met de verschillende materialen, prints en kleuren kan je je meubels tegenwoordig helemaal eigen maken. Bepaalde stoffen kunnen gelinkt worden aan een bepaalde periode. In de jaren 70 werden er veel felle kleuren gebruikt en in de jaren 90 veel leer. De laatste jaren komen veel trends van vroeger terug, zoals de stof velvet.

Mix it up

Heb jij ook een favoriete stof voor je meubels? Of ben je meer van de mix? Stoffen kunnen perfect met elkaar gemixt worden. Neem bijvoorbeeld een bankstel met kussens gemaakt van verschillende stoffen. In elke kamer van je huis kan er een mooie mix gemaakt worden. Ga voor een mix van populaire stoffen uit de jaren 80 met stoffen die nu helemaal in zijn. Maak met de verschillende stoffen ook mooie kleurcombinaties of ga voor naturel look.

Zo zijn er nog veel meer stylish combinaties die je kan maken. Een aantal voorbeelden zijn een leer-look bankstel met een faux fur plaid en een linnen look fauteuil op een jute vloerkleed. Maak de leukste combinaties en laat de verschillende stoffen passen bij je interieur. Breng een beetje kleur in je huis met een blauw velvet kussentje of ga voor neutrale kleuren en kies voor een beige bouclé poef.

Ga voor velvet

Een stof die helemaal zijn comeback heeft gemaakt de laatste jaren is de stof velvet. Vroeger werd de stof veel gebruikt voor kostbare kleding, maar nu kan je de leukste meubels van deze stof vinden.

Maak bijvoorbeeld je eetkamer helemaal compleet met de leukste velvet eetkamerstoelen. Met het vervangen van je oude stoelen voor nieuwe eetkamerstoelen geef je je eetkamer een hele nieuwe look. De eetkamerstoelen zijn er in vele kleuren en ontwerpen, dus er is voor elke woonstijl de perfecte eetkamerstoel!

Shop Jesper Home

Ben je naast eetkamerstoelen ook op zoek naar een mooie fauteuil? Of wil je naast velvet ook nog andere stoffen bekijken? Dan is het merk Jesper home. zeker iets voor jou. Jesper Home heeft de meest stijlvolle zitmeubels, met deze items kan je jouw eetkamer of zithoek helemaal compleet maken. Jesper Home heeft zitmeubels voor iedere woonstijl. Van industrieel tot bohemian en van luxueus tot minimalistisch. De stoelen hebben een tijdloos design en met keuze uit veel soorten stoffen heeft Jesper Home voor iedereen de perfecte zitmeubels.