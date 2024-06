Gebruik jij al meer dan 20 jaar dezelfde dag- & nachtcrème? Dan wordt het misschien toch eens tijd om op zoek te gaan naar nieuwe skincare. Een huid van 40 heeft namelijk andere behoeftes dan een huid van 20! Door de juiste skincare aan te schaffen, kun jij je huid de verzorging geven die nodig is en die goed bij de huid past. Welke artikelen je precies nodig hebt? Dat lees je in dit artikel.

Koreaanse skincare

Koreaanse skincare werd hier in Europa voor het eerst beschikbaar in 2011. Dit kwam door de uitvinding van BB crème: een crème die zowel als foundation als dagcrème functioneerde. Sindsdien is Koreaanse skincare eigenlijk alleen maar populairder geworden, mede door influencers en bloggers. Dit komt voornamelijk omdat Koreaanse skincare zich op natuurlijke ingrediënten en het voorkomen van imperfecties richt. Zo heb je dus geen lagen aan foundation meer nodig, en ziet je huid er als nog goed uit. Het grootste overzicht aan Koreaanse skincare vind je op sites zoals koreanskincare.nl.

De basics

Als je voor het eerst op een site met skincare producten komt, dan kan het nogal overweldigend zijn. Waar je ook kijkt, zie je meer producten, de ene nog mooier dan de ander. Het is moeilijk om zelf te weten wat je nodig hebt, maar wij helpen een handje mee. Je kunt beginnen met het uitkiezen van een cleanser, dit is een product dat de huid reinigt en kalmeert. Ook zorgt een cleanser er voor dat je huid de overige producten makkelijker opneemt. Naast een cleanser, kun je ook alvast een dag- en nachtcrème uitkiezen. Er bestaan crèmes die twee-in-een zijn, maar de meeste mensen geven de voorkeur aan twee aparte crèmes.

Specifieke producten

Dat waren de basics al! Beginnen aan skincare is dan ook niet het moeilijkste gedeelte. Pas bij het kiezen van specifieke producten wordt het iets ingewikkelder. Gelukkig kunnen wij je hier ook een handje op weg helpen. Allereerst is het altijd een goed idee om een exfoliator in huis te halen. Deze gebruik je een keer per week om de huid extra diep te reinigen. Daarnaast kan een toner ook een fijne toevoeging aan je routine zijn, vooral als je een wat vettere huid hebt. De toner helpt tegen puistjes en mee-eters, maar ook om de huid verder te hydrateren. Allerlaatst, als je een wat drogere huid hebt, dan zijn daar ook speciale crèmes voor die extra vocht in de huid kunnen brengen, genaamd moisturizers.

Online inspiratie opdoen

Hopelijk weet je nu iets beter wat de recente ontwikkelingen op gebied van skincare zijn, en welke producten waarmee kunnen helpen. Wil je verdere inspiratie opdoen? Dan kan het misschien leuk zijn om een middagje online te kijken. Op vrijwel elke social media zijn er genoeg filmpjes over gezichtsverzorging te vinden. Wie weet leer je nog wel iets nieuws!