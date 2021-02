Een stralende huid zorgt ervoor dat jij er fit, gelukkig en gezond uit ziet. Heb jij geen zin of tijd om iedere dag eindeloos in de badkamer te staan? Dat is ook helemaal niet nodig. Af en toe is het lekker om jezelf te vertroetelen met schoonheidsbehandelingen en maskertjes, maar door deze 5 tips te implementeren krijg je jouw huid iedere dag zacht en stralend.

Verwijder je make-up

Geen excuses: verwijder je make-up iedere dag. Ook als je geen zin hebt, het laat is geworden of je na het stappen eigenlijk direct je bed in wilt duiken. Doe dit niet, want dit is vragen om onzuiverheden. Jouw make-up kan namelijk je poriën afsluiten. Hierdoor kan je huid zich ’s nachts niet vernieuwen, waardoor de kans groot is dat je de volgende dag wakker wordt met een pukkel of sneller last krijgt van rimpels en oneffenheden. Met een reinigende olie verwijder je jouw make-up snel en effectief en hydrateer je direct je huid.

Gezicht wassen

Draag je geen make-up? Dan is het alsnog belangrijk om je huid te reinigen door je gezicht te wassen. Gedurende de dag word je huid blootgesteld aan een hoop vuiligheid, van uitlaatgassen tot talg en natuurlijke oliën van bijvoorbeeld je vingertoppen. Je wast je gezicht het best met lauw water. Als je koud water gebruikt openen je poriën zich namelijk niet goed, waardoor vuil niet goed kan wegspoelen.

Hydrateer je huid

Een gehydrateerde huid ziet er gezond en stralend uit en voelt heerlijk zacht aan. Allereerst is het belangrijk om de huid van binnenuit te hydrateren, door dagelijks genoeg water te drinken. Ook kun je jouw huid goed hydrateren, beschermen en verzorgen door je in te smeren met amandelolie of jojoba olie. Deze oliën zitten boordevol met vitamines, waaronder vitamine A, B6 en E. Het natuurlijke middel heeft niet alleen een heerlijke uitwerking op je huid, maar maakt ook je haar veerkrachtig en glanzend.

Detox je huid

Een detox is het reinigen van je lichaam zodat je afval- en gifstoffen kwijtraakt. Je krijgt gifstoffen binnen door milieuvervuiling, ongezonde voeding, medicijngebruik of producen die je op je huid smeert. Een deel hiervan scheidt je lichaam zelf weer af, maar ook kunnen de gifstoffen zich ophopen. Dit kan leiden tot allerlei klachten, waaronder een onrustige huid. Je kunt detoxen door bijvoorbeeld een sapkuur te volgen of door een weekje lang heel veel groentes te eten. Je krijgt makkelijk meer groente binnen door aan iedere maaltijd wat groens toe te voegen en veel soep te eten.

Laat suiker staan

Suiker breekt het collageen en elastine in je huid af, waardoor er sneller lijntjes en rimpels ontstaan en jij er ouder en vermoeider uit gaat zien. Suikers zorgen ervoor dat alle lichaamscellen sneller verouderen, dus ook de huidcellen. Je huid wordt minder elastisch, dunner en minder veerkrachtig. Dit wil niet zeggen dat je nooit meer lekker mag zondigen, maar sommige suikers zijn makkelijk te schrappen zoals dat koekje bij je koffie.

Heb jij vooral last van kraaienpootjes? Check hier hoe je kraaienpootjes vermindert.