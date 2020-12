De afgelopen jaren zijn er steeds meer stijlen bij gekomen. Door de verschillende stijlen kan het makkelijk zijn geworden om jouw stijl te vinden. Er zit namelijk altijd wel iets tussen wat bij jouw specifieke stijl past. Maar als je niet precies weet wat je wilt kunnen al die stijlen overweldigend zijn, het wordt namelijk een stuk lastiger om de juiste meubels en accessoires bij elkaar uit te zoeken. Een stijl wat er dan toch echt wel boven uit springt zijn de Industriële meubels. Deze meubels onderscheiden zich tot de andere meubels omdat ze een net wat rauwere stijl hebben, je herkent ze dan ook snel aan de zwarte metalen look. meer weten? Wij vertellen het graag in onze blog!

De rauwe kant van industriële meubels

Industriële meubels zie je vaak terugkomen in restaurants en hotels. Het is namelijk een makkelijke stijl die veel sfeer geeft. De basis elementen van een industriële stijl zijn zwart en hout. De zwarte kleur komt vaak terug op metaal of staal. Waarbij af en toe een ‘veeg’ zichtbaar is, hierdoor krijgt het meubelstuk een on af effect. Door dat effect toe te passen creëer je een rauwe kant aan de meubels. Maar door de warme kleuren oogt het heel sfeervol en warm. Daarnaast is dit een stijl die niet duur hoeft te zijn. Als je namelijk een oude houten tafel hebt kan je deze opscheuren en in de lak zetten. Schuur op sommige stukken net iets verder door, waardoor de tafel er niet ‘perfect’ uit ziet.

De juiste meubels

Je ken aan de hand van accessoires en verlichting aardig op weg komen om de industriële look te creëren. Maar als je meubels er niet industrieel uit zien kan het vloeken met de rest van de meubelen. Als dat het geval is kan het een grote investering zijn om meubels aan te schaffen die wel bij de industriële stijl passen. Op deze manier klopt alles en kijk je altijd tevreden naar de inrichting.

Industriële meubels aanschaffen bij Mokana

De partij Mokana heeft een divers aanbod aan meubels. De meeste meubels die deze partij aanbied hebben een industriële stijl. Deze partij is dus perfect als je op zoek bent naar betaalbare industriële meubels. Wil je meer weten? Neem dan gerust een kijkje op de website of neem contact op met een van de experts! Ze helpen je namelijk graag verder om de perfecte industriële meubels te vinden!