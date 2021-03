Er zijn gigantisch veel redenen om meer tijd buiten door te brengen. Toch zitten veel mensen het leeuwendeel van de tijd binnen. Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat zitten we achter een beeldscherm, om te werken en als vermaak. Heb jij een tuin of een park in de buurt? Dan is het helemaal niet zo moeilijk om meer tijd buiten door te brengen! Dit zijn leuke activiteiten om te doen in het park.

Wandelen in het park

Slechts 20 minuten per dag een wandeling door het park maken, maakt gelukkiger wijst onderzoek van de Universiteit van Alabama uit. Ook helpt het je om op gewicht te blijven of te komen. Door iedere dag even een frisse neus te halen en in beweging te zijn krijg je meer energie en verlaagt je stressniveau. Dit snellere herstel van mentale vermoeidheid zorgt ervoor dat jouw humeur zich met sprongen verbetert. Ben jij niet gek op wandelen? Dan kun je ook lekker op een bankje gaan zitten en de geuren, geluiden en kleuren in je opnemen. Meer groen in de stad voorziet al voor een groot deel in deze natuurbehoefte.

Een potje voetbal, volleybal of rugby

Ben je op zoek naar meer actie? Dan zijn er vele leuke sporten die je in het park kunt beoefenen. Zo zijn er bijvoorbeeld plekken met voetbaldoeltjes of een volleybalnet. Het enige dat je mee hoeft te nemen is een bal en wat vrienden. Voor het beoefenen van rugby heb je alleen een goede rugbybal nodig met een gebalanceerd en perfect genaaid oppervlak. Het is niet alleen leuk om een volleybal of rugbybal mee te nemen naar het park, maar gooi deze ook in je tas als je een dagje naar het strand gaat.

Vogels spotten

Neem een verrekijker en een boekje mee en ga op zoek naar vogels in het park! Er zijn vele soorten te spotten, van de koolmees en de gewone merel tot Vlaamse gaaien, bonte spechten en zelfs roofvogels. Ook is het leuk om met de kinderen de eendjes of ganzen eten te geven. Voer ze echter niet te veel, want voer dat niet opgaat trekt ratten en muizen aan. Ook is te veel brood niet goed voor de eendjes. Wist je dat je beter doperwten, mais of ander graan kan geven? Er is zelfs speciaal watervogel- en eendenvoer te koop dat alle belangrijke voedingsstoffen bevat.

Barbecueën in het park

Je hoeft niet gezegend te zijn met een flink achtertuin of gezellig te kunnen barbecueën met jouw vrienden. Je neemt de barbecue gewoon mee naar het park! In de meeste grote steden is het gewoon toegestaan om te barbecueën en een biertje te drinken. Let er wel op dat je van tevoren checkt of dit ook mag in het park bij jou in de buurt, want voor sommige parken waaronder het Vondelpark in Amsterdam geldt een verbod. Daarnaast gelden er vaak bepaalde regels. Zo mag de barbecue doorgaans niet rechtstreeks op het gras geplaatst worden en moet je na afloop alles weer netjes opruimen.