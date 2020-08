Wie zijn de interessantste influencers en invloedrijke personen in Nederland. In dit artikel lichten we drie van de meest interessante persoonlijkheden uit.

Mode influencer Juultje Tieleman

Juultje Tieleman kreeg een groot deel van haar bekendheid als het vriendinnetje van YouTuber Gio. Inmiddels zijn de twee uit elkaar en heeft de blondine de aandacht ook zonder Giovanni vast weten te houden. Sterker nog, de spotlight wordt alleen maar groter.

De 20 jarige Juultje heeft maar liefst 822 duizend volgers op haar Instagram-account. Daar waar we haar kennen als ‘het vriendinnetje van’ heeft ze inmiddels haar eigen YouTube carrière weten op te zetten. Waar al die kijkers vandaan komen? Dat is onlosmakelijk verbonden met de innemende schoonheid van dit internetfenomeen.

Politicus Thierry Baudet

Thierry Baudet richtte na een kortstondige academische carrière in 2015 de denktank Forum voor Democratie (FvD) op. Hij was een jaar later een van de initiatiefnemers van het referendum over het associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne en gold als een van de meest prominente campagnevoerders en drijvende krachten van het tegenkamp dat het referendum won.

Niet lang na het Oekraïne-referendum werd FvD omgevormd tot politieke partij, met Baudet als politiek leider. Nadat FvD bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 twee zetels behaalde, nam Baudet zitting in de Tweede Kamer der Staten-Generaal als fractievoorzitter van de kleinste partij.

Wat is het vermogen van Baudet? Nederlandse Tweede Kamerleden ontvangen een schadeloosstelling van € 7813,14 per maand, plus een vakantiebonus van 8%, een eindejaarsuitkering van 8,3 % en een onkostenvergoeding en pensioenopbouw. De totale schadeloosstelling voor een jaar is dus ruim € 109.000. Fractievoorzitters ontvangen ook nog een extra toelage van 1% over hun brutoloon, plus 0,3% voor elk Kamerlid in hun fractie, exclusief henzelf.

Youtuber Enzo Knol

EnzoKnol is het broertje van die andere youtuber, Milan Knol en de grootste Nederlandstalige YouTuber. Hij heeft meer dan twee miljoen abonnees en is daarmee ook de eerste Nederlandstalige YouTuber die deze grens doorbreekt. Hij is op 9 juni 2013 begonnen met het maken van YouTube filmpjes.

Enzo Knol uploadt iedere dag twee video’s. Hij heeft al meer dan 5 jaar lang iedere dag een vlog geüpload. Daarnaast maakt hij ook nog iedere dag een game video waarin hij verschillende spellen speelt, zoals Fortnite battle royale. Naast zijn YouTube-kanaal is hij ook met veel andere dingen bezig. Zo heeft hij een stem ingesproken voor de film De Notenkraak. En tevens heeft hij in 2015 een boek uitgebracht genaamd Knolpower! Ook heeft hij sinds 2017 een wassen beeld in Madame Tussauds Amsterdam.