Wie bekend is met de Nederlandse YouTube sterren van deze tijd, kent hem zonder twijfel: Kwebbelkop. De Nederlandse YouTuber, wiens echte naam Jordi van den Bussche is, is al jarenlang actief in de cryptocurrency wereld. In een recent interview met Crypto Insiders vertelt hij meer over zijn ervaringen en ideeën.

Crypto

Je kan er de laatste jaren niet meer omheen, Crypto. Deze digitale munteenheid is razendsnel in opgang gekomen en lijkt een nieuwe betaalvorm te gaan worden. Inmiddels bestaan er honderden digitale munten, waarvan Bitcoin (BTC) en Ether (ETH) de bekendste zijn. Omdat dit een digitale munt is, kan je enkel betalen via een app of betaalprogramma. Het is dus niet mogelijk om een cryptomunt fysiek in je portemonnee te hebben.

Kwebbelkop en NFT’s

Naast zijn interesse in gamen, livestreamen en YouTube is Jordi ook veel bezig met kunst. In zijn huis hangen verschillende kunstwerken, veelal moderne kunst van onder andere Banksy en Kaws. Zijn passie voor kunst is ontstaan toen hij werkte in het Stedelijk Museum in Amsterdam. De digitalisering van kunst en de opkomst van Crypto heeft geleid tot een nieuw fenomeen: NFT’s. Wat zijn NFT’s? Een NFT (Non-Fungibel token) is een niet-inwisselbaar, digitaal eigendomscertificaat. Hiermee wordt eigenaarschap gekoppeld aan een item of digitaal voorwerp, zoals kunstwerken. De opkomst van NFT’s is ook Jordi niet ontgaan. Hij richtte zijn eigen NFT platform op, genaamd LaunchMyNFT. Dit platform zal volgens Kwebbelkop ervoor moeten zorgen dat de NFT markt voor iedereen toegankelijk is. Ook als je nog niet veel kennis hebt van NFT’s of Cryptocurrency.

Jordi is volgens zichzelf al vanaf 2014 bezig met crypto. Rond deze tijd kwam cryptocurrency erg op, maar lagen de prijzen voor een munt nog een stuk lager dan vandaag de dag. Zo kocht Jordi zijn eerste bitcoin onder de €300 en zijn eerste ether munt onder de €10. Toen eind 2021 de NFT’s opkwamen, is Jordi zich daar direct in gaan verdiepen. Een vriend van hem attendeerde hem op de zogeheten Bored Ape Yacht Club, een collectie van NFT’s die voor veel geld verkocht werden. Op dat moment besefte Jordi hoe groot de NFT’s community is, wereldwijd.

Met zijn platform wil hij de NFT markt toegankelijker maken. Zowel voor de kopers als voor de makers, die op het platform hun kunst kunnen verkopen.