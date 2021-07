Wie kent hem niet: Thierry Baudet, fractievoorzitter van het Forum voor Democratie. Vaak zie je hem samen met Davide Heijmans. Daarover lees je in deze blog straks meer. Misschien heb je wel op hem gestemd de afgelopen verkiezingen, of misschien zou je nooit op hem stemmen. Hij noemde de coronacrisis een keer “een groot circus”. In een interview voor het AD vertelde hij onlangs dat er volgens hem “geen reet aan de hand is”. Toch bleek dat hij in mei dit jaar zelf ziek was met coronagerelateerde klachten, maar het bleek dat hij zich niet wilde laten testen. Baudet liet begin dit jaar weten dat hij van mening was dat de maatregelen volgens hem niet effectief waren, en dat de gevolgen van deze maatregelen zelfs schadelijker zijn dan de corona zelf. Ook liet hij weten het vaccin niet te nemen, zijn uitspraak hierover was dat hij het een “totaal onduidelijk experiment” vindt. En ja, uiteraard heeft Baudet net als elke politicus voor -en tegenstanders. Zijn uitspraken deden bij sommigen het nodige stof opwaaien.

Een mooie match

Misschien heb je het wel gezien: Baudet was onlangs op televisie en werd en publique voor schut gezet door cabaretier Martijn Koning in de uitzending van Jinek. De Koning begon namelijk over het privéleven van Baudet. Hij maakte grappen over Baudets vriendin en kinderen. Baudet verliet daarop het programma. Wellicht heb je later nog op TV gezien dat Baudets vriendin, Davide Heijmans, hier iets over zei op tv, dat ze het goed vond dat haar vriend de show had verlaten. Leuk weetje voor de fans van Baudet: Davide is inmiddels de verloofde van Baudet. Het lijkt een mooie match, de twee zien er wanneer zij in de media verschijnen gelukkig uit. Heel veel is niet over haar bekend, wel dat ze 23 jaar is en uit Hengelo komt en veel doet met fotografie. Ook dat ze iets met het Forum voor Democratie heeft, maar haar exacte politieke voorkeur blijft gissen.

Ook John Ewbank heeft een vriendin

Niet alleen Thierry Baudet mag zich gelukkig prijzen met een dame, maar ook John Ewbank heeft al jaren een vriendin. Voor wie niet weet wie Ewbank is: hij is een bekende songwriter die onder andere voor Marco Borsato veel teksten schreef. Ewbank heeft al negen jaar een leuke vriendin, genaamd Kelly Weekers. Ze is geboren in Weert, groeide op met twee ouders die ondernemers waren en werd ooit verkozen tot Miss Nederland. Ook is ze twee jaar lang psycholoog geweest maar dat paste haar niet zo. Inmiddels heeft ze een eigen onderneming. Misschien wil je wel een succesvolle onderneming neerzetten zoals Kelly Weekers. Zij heeft met haar compagnon online coaching programma’s gemaakt, zodat jij ook aan de slag kunt met jouw onderneming, en het krijgen van meer zelfvertrouwen zowel privé als op de werkvloer.