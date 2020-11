Heb je een druk leven dan is een goede nachtrust extra belangrijk om elke dag met nieuwe energie op te staan. Een groot aantal mensen in Nederland heeft een druk leven en heeft te maken met slaapproblemen. Een goede nachtrust is niet alleen van belang om weer fit op te staan. Het heeft namelijk ook een positief effect als het om gezonde hersenen gaat. Bekijk hieronder de adviezen om ervoor te zorgen dat je een goede nachtrust hebt om je drukke leven vol te houden.

Ontspannen in slaap vallen

Niet kunnen slapen door stress is een van de mogelijke gevolgen van een druk leven. Als jij je daarin herkent, is het vooral belangrijk om je spieren te ontspannen. Stress slaat op de spieren die daardoor niet ontspannen zijn. Lukt het niet om je spieren zelf te ontspannen dan zijn er mineralen en kruiden beschikbaar die je lichaam kalmeren.

Slaapkwaliteit bevorderen

Een goede nachtrust betekent ook dat er sprake dient te zijn van een goede slaapkwaliteit. Er zijn verschillende manieren om de slaapkwaliteit te bevorderen. Bijvoorbeeld door glycine te gebruiken. Dat is een aminozuur die meerdere voordelen biedt en onder meer een positieve effect heeft op de kwaliteit van je slaap. Zo slaap je niet alleen langer, maar ben je bij het opstaan ook meer uitgerust. Als extra voordeel heb je gedurende de dag minder last van een vermoeid gevoel. Het middel zorgt er eveneens voor dat je lichaamstemperatuur daalt en dat is belangrijk om goed te slapen.

Zorg voor regelmaat

Het is voor een goede nachtrust ook van belang om voor regelmaat te zorgen. Dat betekent dat het ideaal is om elke dag rond hetzelfde tijdstip naar bed te gaan. Probeer daarbij ook steeds op dezelfde tijd op te staan. Voordat je gaat slapen, is het aan te raden om niet meer op je mobiele telefoon te zitten of een ander scherm te gebruiken. Om ontspanning te bevorderen, is het aan te raden om een half uur voor bedtijd helemaal tot rust te komen. Dat doe je bijvoorbeeld door nog even naar muziek te luisteren. Of door ademhalingsoefeningen te doen of een heerlijk warm bad of warme douche te nemen. Gewoon niets doen is overigens ook gewoon een optie.

Geen zware maaltijd voor het slapengaan

Het is verder nog aan te raden om geen zware maaltijd te nemen voor het slapengaan. Probeer ook vlak voor bedtijd niet te veel meer te drinken. De kans is dan groot dat je niet lekker in slaap valt, omdat je naar het toilet moet.