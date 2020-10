Kijk je ook altijd jaloers naar de grootste sterren in ons land? Hoe ze leven in hun prachtige woningen, zichzelf cadeaus doen zonder er bij na te denken en simpelweg leven hoe zij dat willen? En dat terwijl jij ondertussen al je geld uitgeeft aan anderen. Aan de kinderen, aan je partner of aan je ouders die soms wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Soms heb je het idee dat je voor iedereen klaar staat, maar jezelf hierbij uit het oog verliest. Hoog tijd om hier dus verandering in te brengen. Er is geen enkele reden waarom je jezelf niet eens als een echte celebrity kunt behandelen. Wij geven 3 redenen waarom jij jezelf best wel eens mag verwennen!

1. Omdat je een fantastisch doel bereikt hebt

Kijk je al maanden jaloers naar de geweldige collectie van zusss en zal je dolgraag iets kopen om aan jouw garderobe of tassencollectie toe te voegen? Dan heb je jezelf misschien al een gehele tijd weerhouden om iets te kopen. Simpelweg omdat je het geld ook voor andere dingen kunt gebruiken. Maar wanneer jij echt een fantastisch doel hebt bereikt, dan mag je jezelf hier best wel eens mee verwennen. Dit kan vanalles zijn. Bijvoorbeeld het moment dat je een maand niet gerookt hebt, 5 kilo bent afgevallen of een maand vol overgave bent wezen sporten.

Bedenk ook goed dat jezelf verwennen niet meteen betekent dat je iets duurs moet kopen. Ook een keertje lekker eten bestellen, naar een restaurant gaan of simpelweg met een zak chips op de bank kruipen is al een verwenmomentje. Vier de kleine en grote doelen die je zult behalen. Hierdoor blijf je gemotiveerd én leer je wat meer om jezelf te geven.

2. Omdat je even niet zo lekker in je vel zit



Er zijn van die momenten waarop je liever in je bed blijft liggen. Gewoon even niets aan je hoofd. Helaas moet je toch altijd nog naar het werk, aan de slag met het huishouden en de zorg voor de kinderen. Wanneer zo’n periode langer duurt, kan dit zelfs voor een enorme depressie zorgen. Daarom is het belangrijk om deze sleur snel te doorbreken. Bijvoorbeeld met een verwenuitje naar de spa. Laat jezelf heerlijk verwennen, boek een massage en geniet van een momentje alleen. Jezelf belonen met iets leuks lucht zeker op. Schroom je niet om hulp in te schakelen. Pas wanneer je voor jezelf zorgt, kan je ook weer een leuker persoon zijn voor je omgeving.

3. Je leeft maar één keer!

Het leven is veel te kort om al je geld continu maar op te sparen. Natuurlijk is een goede spaarrekening prettig, maar dit hoeft niet te betekenen dat je nooit meer iets leuks kan doen. Een maandje niet of wat minder sparen kan dan ook echt geen kwaad. Koop een keer die leuke tas of rok. Gewoon omdat je het verdient. Een keer niet zoveel te besteden? Dan is een avondje rust in eigen huis met jouw favoriete film en wat lekkers ook al genoeg als verwenmomentje. Geniet ervan, je leeft immers maar één keer!