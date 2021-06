Door corona heb je veel thuis gezeten. Al was het met het niet naar buiten mogen vanwege de avondklok of zat je veel thuis te werken. Doordat je zo vaak thuis bent geweest, kan ik begrijpen dat je op je huis bent uitgekeken. Zijn het de meubels of toch de muurkleuren waaraan je je ergert. Als het de muurkleuren zijn, ben je hier op het goede adres. Wij geven jou de muurverf trends van 2021.

Krijtverf heeft echt een doorstart gemaakt in 2021. Voor veel mensen was het nooit tot de keuzemogelijkheid doorgedrongen. Toch heeft het een echte omslag gemaakt in de huizen. Kijk voor de beste krijtverf op onlineverf. Hierbij de 5 kleuren trend op het gebied van muurverf.

Donkergroen

Wil je buiten naar binnen halen doordat je weinig naar buiten kon? Probeer dan donkergroen. Groen is altijd al een rustige kleur geweest. Nu de wereld vol chaos zit, moet je tot rust komen in je eigen huis. In de toch al wat donkere tijden, wordt groen vaak als een rustige, maar toch zeer stijlvolle muurverf kleur gezien. Groen is in de huidige tijd toch niet meer zo gek als dat het jaren geleden was en daarom uitermate geschikt als kleur.

Donkerblauw

Het lijkt misschien gewaagd, maar als je eenmaal donker hebt geprobeerd wil je nooit meer terug. Donkerblauw is totaal niet overheersend, sterker nog het kan je interieur juist een boost geven. Als je houdt van industriële of houten interieur decoraties kan donkerblauw echt een mooie toevoeging zijn op je huis. Blauw wordt vaak niet als echte muur kleur keuze meegenomen, maar je ziet dat het de laatste jaren echt aan het veranderen is. Steeds meer mensen kiezen voor donkerblauw op hun muur.

Donkerbruin

Als je donkerbruine verf op je muren hebt, straalt dat meteen rust en geborgenheid uit. In de knotsgekke periode waarin we leven is het goed om tot rust te komen met donkere kleuren. De kleur is uitstekend te combineren met wat lichtere tinten zodat je een mooi contrast krijgt in je interieur. Bruine tinten voegen sfeer toe aan de ruimte, terwijl de lichte tinten een speels effect kunnen creëren

Lichtgrijs

Dit jaar kiezen we voor lichtgrijze verf in tegenstelling tot wit. Vaak vinden mensen puur wit te ‘ziekenhuis achtig’. Lichtgrijs is dus de perfecte oplossing voor mensen die wit te licht vinden. Meestal kiezen veel jonge gezinnen voor deze kleur, want die is minder afschrikwekkend. Ook is bij zwart en wit het contrast door de twee kleuren te groot. Lichtgrijs kan dan als goede tussenkleur functioneren.

Lichtgroen

Na donkergroen staat nu ook lichtgroen in ons lijstje. Je ziet gewoon dat er bij de consumenten een enorme vraag is naar groente verfkleuren. Voor de mensen die donkergroen wat te saai of donker vinden, is er de opkomst van lichtgroen. Waar het vroeger nog vaak als kinderlijk werd beschouwd, is het nu bijna niet meer weg te denken uit de huishoudens. De kleur lichtgroen past bijna bij elk huishouden en is heel goed te combineren met wit of lichtgrijs. Veel jonge mensen kiezen voor de lichtgroene muurverf.