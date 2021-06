Het is eindelijk zomer. Je bent van plan om de tuin af te scheiden en mooi te maken. Er zijn allerlei manieren om dit mogelijk te maken. In dit artikel gaan we verder op in wat de voordelen zijn van het gebruiken van douglas hout en een houten betonnen schutting. Verder vertellen wij je hoe je het het beste kunt gebruiken. Het is erg goed materiaal. Je kunt ook gebruik maken van hout beton om je tuin af te scheiden. In dit artikel worden de naderende zaken toegelicht.

Voordelen van douglas hout

Er zijn veel voordelen voor het gebruiken van douglas hout. Douglashout heeft een mooie, warme, roze-achtige kleur. Het hout wordt verder onbehandeld toegepast. Het is meteen in gebruik wat erg handig is als je gelijk aan de slag wilt gaan. Er zijn op onze website verschillende soorten hout in diverse kleuren zoals zwart, grijs en wit. Het is maar net waar jouw voorkeur bij ligt, verder is het hout geschaafd of fijn bezaagd. Het fijn bezaagde hout heeft een wat ruwere oppervlak waardoor het wat meer benadrukt wordt. Het ruwe douglas hout is erg in trek als je het wilt gebruiken om een veranda aan te leggen of voor een kapschuur. Je kunt ook geschaafd douglas hout gebruiken. Dit zorgt ervoor dat alles er wat strakker uitziet.

Hout beton schutting kopen

Je kunt je tuin ook afscheiden doormiddel van een hout beton schutting kopen. Je moet daarbij denken aan de schutting zelf, betonplaten, betonplaten en een tuinscherm. Het is aan jou om te bepalen hoe die het er beste uit wilt zien. De tuinschermen zijn leverbaar in diverse maten. Je kunt kiezen tussen een wat luxere schutting of voor een eenvoudige schutting. Betonpalen zijn nodig om de beschutting op zijn plaats te houden, deze zijn erg sterk. Wanneer het erg hard waait hoef je je geen zorgen te maken dat de schutting om zou gaan vallen. Als je voor een wat luxere uitstraling wilt gaan, kun je ook kiezen voor de Kokowall tuinschermen. Deze tuinschermen geven een wat natuurlijke uitstraling.

Je kunt ook kiezen voor houten tuinschermen. Er is veel ruimte in prijs en duurzaamheid. Het is erg van deze tijd. Alle houtsoorten hebben hun eigen kenmerken en kleuren. Zo heb je ook zwarte tuinschermen en sommige zijn erg goed voor het tegenhouden van warmte. Dit is vooral handig in de zomer als je de warmte wilt tegenhouden.

Wij hopen dat je enthousiast bent geworden over onze verschillende materialen om je tuin af te scheiden. Neem contact met ons op om je te helpen bij het vinden van de juiste tools die jij nodig hebt. Wij geven jou de juiste informatie en helpen je met al je vragen. Aarzel niet om contact met ons op te nemen. Het is mogelijk om een kijkje te nemen in onze showtuin in Barneveld. Dat kan jou helpen om op ideeën te komen. Wij kunnen jou ook verder helpen bij het plaatsen van een schutting zodat je het niet allemaal zelf hoeft te doen. Dit kost minder tijd. Je kan bij ons een offerte aanvragen en wij kijken dan verder.