Motorrijden lijkt ieder jaar populairder te worden. Het aantal mensen wat voor een motorrijbewijs gaat, groeit elk jaar weer opnieuw. Geen wonder ook. Door de jaren heen is er immers veel veranderd in de motorwereld. Een van de meest opmerkelijke veranderingen is dat vrouwen nu ook veelvuldig hun motorrijbewijs halen. Dit terwijl het voorheen altijd een beetje een mannenwereld was. Doordat het aantal motorrijders in Nederland ieder jaar toeneemt, zien we ook dat de vraag naar bijzondere motorfietsen stijgt.

Heb jij pas je rijbewijs gehaald? Of ben je dit van plan? En wil je je nu al oriënteren in het soort motorfiets dat je aan gaat schaffen? Lees dan snel verder. In dit artikel zetten we één van de meest geliefde motorfietsen van dit moment in het zonnetje: de bobber motorfiets. Een bobber motor kopen doe je natuurlijk niet zonder de nodige research. Daarom vind je hier alles wat je van tevoren moet weten.

Wat is een bobber motorfiets?

Hoewel de meeste mensen wel bekend zijn met een chopper en hierbij direct denken aan een bezoekje aan een harley davidson sportster winkel, kijken de meesten je vragend aan wanneer je over een bobber praat.

Een bobber is niet al te bekend. Zeker niet in Nederland. De meeste motorliefhebbers weten hier wel iets vanaf. Maar voor de mensen die net in de motorwereld komen kijken, is dit nog een geheel grijs gebied. Want wat is een bobber motorfiets nu precies?

Een bobber is het broertje van de chopper. Toch zijn er duidelijke verschillen te zien. Hoewel dezelfde basismotoren gebruikt kunnen worden. Ook voor een bobber kun je eenvoudig een kawasaki vulcan motor of Harley-Davidson gebruiken. Qua uiterlijk worden ze echter toch op een andere manier gebruikt. Een chopper wordt over het algemeen gezien als een fijne toermotor, waarbij het frame op aparte wijze is aangepast. Bij een bobber is het frame juist niet aangepast en is alles gericht op het verwijderen van niet-essentiële onderdelen, waardoor de motor zo ‘naakt’ mogelijk eruit ziet. Dit zorgt direct voor een geheel stoere look.

Rijke geschiedenis

Opvallend voor de bobber is de zeer rijke geschiedenis die deze motor kent. De eerste bobber werd namelijk al vóór de Tweede Wereldoorlog gebouwd. De bobber werd toen ingezet om hoge snelheden (voor die tijd) te kunnen bereiken. Dat was ook de reden waarom de motor van alle niet-essentiële onderdelen werd ontdaan. Daardoor konden hogere snelheden worden bereikt. Bovendien zag hij er ook nog eens ontzettend stoer uit. De snelste bobber ter wereld ging zelfs van 0 naar 100 kilometer per uur in slechts twee seconden. Voor die tijd was dat echt uitzonderlijk.

Natuurlijk zijn de bobbers van nu heel anders dan de bobbers van toen. Hoewel het principe van eenvoud en robuuste vormen is gebleven. Toch zijn er ook verschillen. Hoewel mensen voor een groot deel niet-essentiële onderdelen verwijderen, gaat gemak toch ook boven alles anno 2021. Daarom is het tegenwoordig ook helemaal niet gek om een saddle bag voor de motor aan te schaffen.