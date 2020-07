Toen je voor het eerst begon met ondernemen had je nooit durven dromen hoe groot het bedrijf uiteindelijk zou worden. Inmiddels lijkt jouw bedrijf met de dag te groeien en rij je inmiddels continu van afspraak naar afspraak. En niet te vergeten: neem je ook nog eens de nodige materialen mee. Hoewel dit in eerste instantie prima met eigen vervoer kon worden gedaan, loop je tegenwoordig steeds vaker tegen ruimtegebrek op. Daarom overweeg je al een tijdje om toch voor een bedrijfswagen te kiezen.

Maar hoe doe je dat precies? Waar moet je op letten? Hoe zorg je ervoor dat je de beste keuze maakt? De ideale bedrijfswagen kiezen, zo pak je dat aan!

Laat je altijd adviseren

Het kiezen van een bedrijfswagen is geen eenvoudige klus. Zeker niet wanneer dit de eerste keer zal zijn voor jouw bedrijf. Er komt een hoop bij kijken. En je wil natuurlijk niet de verkeerde keuze maken. Niemand zit er immers op te wachten om over enkele jaren alweer van bedrijfswagen over te stappen, omdat de huidige eigenlijk al niet meer aan de wensen voldoet. Dat kan een duur grapje worden.

Laat je daarom altijd adviseren door een specialist in bedrijfswagens. Dit kan een leasemaatschappij zijn of simpelweg een autodealer. Zij hebben verstand van bedrijfswagen, weten precies wat je van ieder model kunt verwachten en welk model bij jouw specifieke wensen zal passen. Schroom je dan ook niet om contact op te nemen met een adviseur en geniet van een advies op maat. Zo weet je zeker dat je de juiste keuze maakt.

Extra tip: het kan ook geen kwaad om je plannen met een accountant te bespreken. In sommige gevallen kan het leasen of kopen van een bedrijfswagen fiscaal aantrekkelijk zijn. Dit kan de doorslaggevende factor zijn bij het maken van een keuze.

Grootte van de laadruimte

De voornaamste reden om voor een bedrijfswagen te kiezen is natuurlijk omdat je zo meer materialen en eventueel gereedschap kunt vervoeren. Dan is het wel belangrijk dat de grootte van de laadruimte naar wens is.

Daarom zul je goed moeten bedenken wat voor ladingen je doorgaans meeneemt. Bij zeer lange ladingen is het bijvoorbeeld verstandig om voor een verlengde laadruimte te kiezen. Zo weet je zeker dat alles altijd goed zal passen. Vervoer je regelmatig hoge spullen? Dan is een verhoogd dak geen overbodige luxe.

Bedenk niet alleen wat je in de huidige situatie nodig hebt, maar houd tegelijkertijd ook rekening met de toekomst. Zo beschik je straks over een fijn vervoersmiddel voor jarenlang rijplezier!

Nieuw of occasion?

Kies je voor kopen of leasen? Dan beschik je tevens over de optie tussen nieuw of occasion. Een nieuwe bedrijfswagen is natuurlijk helemaal fantastisch. Deze is van alle gemakken voorzien, uitgevoerd met de nieuwste veiligheidsmaatregelen en rijdt doorgaans zuiniger dan oudere modellen. Ook zal deze de komende jaren weinig onderhoud vragen.

Bij occasion is het risico groter dat deze sneller om groot onderhoud zal vragen. Dit kan dan ook aardig in de papieren lopen. Toch heeft een occasion ook zo zijn voordelen. Zo zijn de afschrijvingskosten veel lager, waardoor je maandelijks ook weer minder geld kwijt zal zijn. Kortom, beide opties hebben zowel voor- als nadelen. Maak een verstandige keuze die past bij jouw bedrijf of laat je adviseren door een specialist.