De mensen die aan ruitersport doen, weten dat je verschillende attributen nodig hebt. Sommige dingen heb je echt nodig, anderen zijn optioneel. Zeker wanneer je gaat beginnen, of net bent begonnen met ruitersport, is het handig om te weten wat voor producten er allemaal beschikbaar zijn. Omdat er ontzettend veel verschillende artikelen te kopen zijn, lees je in dit artikel alleen de belangrijkste producten voor ruitersport.

Hooiruiven

Hooiruiven zijn ideaal voor paarden, maar ook ander vee, zoals schapen, geiten en koeien. Deze dieren eten natuurlijk het gras uit de grond. Toch is het beter voor ze, wanneer je ze hooi bijvoert, om dit in hooiruiven te doen. hooiruiven voorkomen dat het voer wordt plat gestampt, als de dieren bij het eten komen. Dit is natuurlijk zonde van het voer. Wanneer het voer in een hooiruif wordt gedaan, heb je minder verspilling. Ook voorkomt een hooiruif dat een dier modder en viezigheid van de grond, binnen krijgt met het voer. Wanneer je een hooiruif gaat kopen, is het belangrijk dat je let op welke soort je koopt. Er bestaan namelijk verschillende soorten. Zo zit er uiteraard een groot verschil tussen hooiruiven voor paarden en hooiruiven voor schapen.

Springbalken

Er bestaan veel soorten hindernismaterialen. Zo heb je hanghekken, springsloten, pionnen en natuurlijk springbalken. Springbalken zijn erg populair. Ze zijn niet duur en wordt veel gebruikt voor springen met kleinere pony’s. Daarnaast kan je ze ook gebruiken bij Cavaletti-blokken. Dit zijn blokken die de paal ondersteunen, zodat de hindernis wat hoger wilt. Deze blokken en palen zijn in verschillende soorten en maten verkrijgbaar. Er wordt geadviseerd om springbalken aan te schaffen met een houten kern. Deze balken kunnen namelijk goed tegen slecht weer en gaan daarom langer mee. Ook kan je ze bij elke gelegenheid gebruiken.

Opstaphulp

Voor mensen die het lastig vinden om op een paard te stappen, kan een opstap hulp erg handig zijn. Dit is een soort stevig trappetje waar je op kan staan, om op je paard te stappen. Je kan ze in verschillende maten en soorten verkrijgen. Zo heb je opstaphulpen met drie treden, maar ook kleinere. Dit hangt natuurlijk van je eigen lengte af en aan de grootte van het paard dat je gaat berijden. Door de stevigheid van de opstaphulp, val je er niet zomaar vanaf, terwijl je aan het opstappen bent.

Soorten drinkbakken

Net zoals bij hooiruiven, zijn er verschillende drinkbakken, voor verschillende dieren. Zo heb je drinkbakken voor schapen, koeien en paarden. Let dus ook bij het aanschaffen van een drinkbak, goed op welke soort je koopt. Het kan namelijk schadelijk voor het dier zijn, als hij de verkeerde drinkbak heeft. Je hebt speciale drinkbakken voor in de stal, die elk zijn eigen functie heeft. Je hebt bijvoorbeeld drinkbakken die voorkomen dat het water bevriest. Naast drinkbakken voor in de stallen, heb je ook grotere drinkbakken die in de wei staan. Ook hierin heb je verschillende groottes. Je hebt weide drinkbakken voor een enkel paard, maar ook voor grotere groepen. Het is maar net wat jij en je paard nodig hebben.