Steeds meer mensen kiezen tegenwoordig voor sim only abonnementen. En dat is dan ook zeker niet zonder reden, want een sim only abonnement biedt ontzettend veel voordelen. Zo zijn ze relatief goedkoop en bieden ze je als gebruiker de mogelijkheid om naar wens te bepalen hoeveel belminuten en sms-tegoed je nodig hebt. Bovendien kun je zo ook gemakkelijker van telefoon wisselen, omdat de telefoon niet aan het abonnement verbonden is. Kortom, enorm veel voordelen! Toch is het niet altijd gemakkelijk om een sim only abonnement af te sluiten. Het aanbod is namelijk ontzettend groot.

Wil jij de keuze voor een sim only abonnement maken en kun je wel wat hulp gebruiken? Wij geven 3 onmisbare tips om het beste en voordelige abonnement af te sluiten!

1. Maak gebruik van een vergelijker

Er zijn ontzettend veel verschillende aanbieders als het gaat om sim only abonnementen. Een snelle zoektocht op Google levert dan ook al gauw ontelbaar veel hits op. Het is vrijwel niet mogelijk om alle abonnementen zelf na te pluizen en te ontdekken welke voor jou het voordeligst is. Dit kost simpelweg veel te veel tijd en de kans dat je een fout begaat is nog steeds zeer groot.

Sim only vergelijken gaat gelukkig een stuk eenvoudiger met behulp van een aantal handige digitale vergelijkingstools. Op basis van jouw persoonlijke gegevens en wensen zoekt de computer uit welk abonnement het meest geschikt is. Zo is het vergelijkend onderzoek binnen enkele minuten gepiept en weet je zeker dat je de juiste keuze maakt. Wel zo gemakkelijk.

2. Tweejarige abonnementen zijn voordeliger

Ben je op zoek naar het meest voordelige sim only abonnement? Kies dan bij voorkeur voor een tweejarig abonnement. Eenjarige abonnementen zijn uiteraard een stuk duurder, omdat providers je niet zo lang aan zich kunnen binden. Bij een tweejarig abonnement ontvang je dan ook korting omdat je langer bij dezelfde provider blijft.

Het is wel belangrijk om bij het vergelijken van sim only abonnementen ook te kijken naar de kosten over de gehele looptijd. Hoeveel ben je precies per maand kwijt? Zijn de kosten variabel of niet? Zo bespaar je jezelf een financiële misser. Lees daarom ook goed de kleine lettertjes in het contract, zodat je niet voor onverwachte vervelende verrassingen komt te staan.

3. Is je toestel wel simlockvrij?

De meeste smartphones zijn tegenwoordig wel simlockvrij. Maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Wanneer dit niet zo is, kun je geen gebruik maken van een sim only abonnement. Gelukkig bieden de meeste providers wel een speciale dienst aan om de simlock voor jou te verwijderen. Zo kun je alsnog van de door jou gewenste smartphone gebruik maken. Controleer voordat je een sim only abonnement afsluit eerst of de telefoon simlockvrij is, zo bespaar je jezelf een hoop regelwerk op de lange termijn.

Check tevens welke simkaart je nodig hebt. Zo zien we bij de iPhone bijvoorbeeld dat sommige modellen over een standaard simkaart beschikken en andere modellen een micro-sim of zelfs nano-sim nodig hebben. Controleer dit alvorens je een sim only abonnement afsluit, zodat je zeker weet dat je de juiste simkaart opgestuurd krijgt.