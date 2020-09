Als je een Bekende Nederlander bent, heb je toch een bepaalde status bereikt. Daar hoort voor velen ook een uitstraling bij, inclusief een mooie auto. In dit artikel zetten we de rides van een aantal BN’ers op een rij. In welke zou jij het liefst rijden?

De auto’s van Max Verstappen en Afrojack

Dat je als BN’er in absolute droomauto’s kunt rijden, bewijst Nick van de Wall aka Afrojack. In plaats van een Bugatti Chiron ging hij namelijk toch voor de Bugatti Veyron. Daar rijdt hij nu een jaar in en hij was echt heel trots en blij dat hij in dit racemonster zijn kilometers kon gaan maken.

Over racen gesproken: dat kan niemand in ons land natuurlijk beter dan Max Verstappen. Maar ja, als autorijden je werk is, wat doe je dan nog in je vrije tijd? Meer autorijden, is het antwoord van Max, als we zijn indrukwekkende verzameling zien. En dan betaalt hij ze nog niet eens allemaal zelf. Van zijn sponsors kreeg Max in 2019 bijvoorbeeld de Aston Martin DBS Superleggera cadeau. Deze auto heeft een vanaf-prijs van maar liefst € 380.000. Maar daar heb je dan ook wat voor: een V12 die in 3,2 seconden van 0 tot 100 kan sprinten. Wist je dat Max ook nog een Aston Martin Valkyrie cadeau kreeg ter waarde van € 2,8 miljoen? Wat een leven…

Enzo en Rico in de bocht

We kennen allemaal vlogger Enzo Knol wel. Die doet het prima op financieel gebied, want hij heeft onlangs een Lamborghini Urus gekocht. Geen gloednieuwe, maar wel bijna overigens. In totaal had de Lambo namelijk slechts 455 kilometer gereden toen hij in het bezit kwam van Enzo. Dat scheelde vast flink in die prijs van drie ton!

Zie je een zwarte Porsche Panamera Sport 4S Turismo rijden? Dan kan het best zijn dat je kickbokser Rico Verhoeven achter het stuur ziet zitten. Zou het een sponsordeal zijn met Porsche Centrum Eindhoven? Zo niet, dan heeft het Rico minimaal € 157.000 gekost. Tip om hem te herkennen in zijn auto: aan de binnenspiegel hangt een paar gouden bokshandschoenen.

Waar doen ze het toch van?

