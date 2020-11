Als je net een nieuw huis hebt gekocht, is er een grote kans dat de kleuren die er nu op de muur zitten niet helemaal jouw voorkeur hebben. Ook als je al een tijdje de trotse bezitter van een huis bent, kan het zo zijn dat je na een tijdje toch liever een andere kleur op je muur wil hebben. Dit is heel erg begrijpelijk. Alleen, welke kleur wil je dan op je muur hebben? Dit kan soms lastig kiezen zijn. Heb jij al eens voor betonlook verf voor de muur gehoord? Met betonlook verf creëer jij een industriële look in de kamer die jij wil verven. Betonlook verf is ideaal en kan in elke kamer gebruikt worden. Weet jij al in welke kamer in jouw huis je betonlook verf wil aanbrengen?

Betonlook verf: geschikt voor in iedere kamer

Betonlook verf kan eigenlijk in alle kamers in jouw huis wel gebruikt worden. Bijvoorbeeld in de badkamer is betonlook verf heel erg populair. Samen met het wit van de badkamermeubels, maakt het grijs van de betonlook verf een goede combinatie. De badkamer beton cire van homeofconcrete is uitermate geschikt voor op de badkamer muur, en wordt dus ook niet lelijk van de vochtige omgeving van de badkamer. Verder kan de betonlook verf ook in alle andere kamers van jouw huis mooi staan. In de woonkamer of in de keuken bijvoorbeeld. Door het hier te combineren met andere industriële meubels, kan je een fijne sfeer creëren. Maar de Chalk Paint van Chalkpaint is ook mooi om bijvoorbeeld in de hal aan te brengen. Zo zorg je voor een gezellige sfeer al meteen als je je huis binnenkomt. Daarnaast kan de betonlook verf van betoncire.shop ook mooi staan in de slaapkamer. Het grijs is namelijk gezellig, maar wel een rustige kleur. Daardoor kan je fijn slapen, omdat de betonlook verf ook rust uitstraalt.

In welke kamer ga jij betonlook verf aanbrengen op de muren?

Zoals je hebt kunnen lezen, is het mogelijk om betonlook verf aan te brengen op zo ongeveer elke muur in jouw huis. De keuze is dus helemaal aan jou. In welke kamer wil jij een industriële look creëren? Industrieel is vaak mooi als je het combineert met wat staal of met strakke meubels. Zo creëer je echt een eenheid in jouw interieur. Aan de andere kant kan een betonlook geverfde muur ook juist heel gezellig zijn. Als je het combineert met gekleurde kussentjes en kaarsjes, krijg je alsnog een hele warme en fijne sfeer in je kamer. Hoe je betonlook verf wil gebruiken, maakt dus helemaal niets uit. De keuze is wat jij mooi vindt en welke muur je de betonlook wil geven.