Als je voor 2018 een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie afsloot om een huis in Helmond te kopen, moest je ook een overlijdensrisicoverzekering (ORV) afsluiten. Dit is tegenwoordig niet meer het geval, maar toch sluiten veel Helmonders deze verzekering nog steeds af bij hun hypotheek. Dit komt vooral om zij hun nalatenschap kunnen plannen met een ORV. Ben je benieuwd hoe dit precies zit? Lees dan vooral verder. In deze tekst vertellen wij je namelijk alles wat je moet weten over een overlijdensrisicoverzekering.

ORV verkleint kans op financiële problemen bij nabestaanden

Overlijd je plotseling? Dan blijven je nabestaanden vol ongeloof achter. Ze kunnen het waarschijnlijk maar moeilijk bevatten dat je er van het ene op het andere moment ineens niet meer bent, maar hun leven gaat gewoon door. Omdat er ineens (veel) minder geld binnenkomt maar de kosten vrijwel gelijk blijven, kunnen er financiële problemen ontstaan. Je verkleint de kans hierop door een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten.



Als je nog twijfelt of je een ORV af moet sluiten, wil je misschien eerst antwoord op de vraag: ‘hoe werkt een overlijdensrisicoverzekering?’. Je nabestaanden ontvangen eenmalig een geldbedrag van je verzekeraar als je deze verzekering hebt afgesloten en binnen de looptijd ervan overlijdt. De hoogte van dit bedrag hangt af van het verzekerde bedrag dat je koos bij het afsluiten.



Een verzekeraar betaalt het hele bedrag in één keer uit, waardoor je nabestaanden het direct kunnen gebruiken. Je partner kan het geld onder meer gebruiken om in één keer een (groot) deel van de hypotheek af te lossen. Hij of zij kan het ook op een aparte rekening zetten en er elke maand de huur van betalen. Daarnaast wordt de uitkering vaak gebruikt om (persoonlijke) leningen af te lossen, de studie van een kind te betalen of de kosten van kinderopvang te dekken.

Stel zelf je ORV samen

In tegenstelling tot veel andere verzekeringen bepaal je grotendeels zelf hoe een ORV eruitziet. Bij het afsluiten kom je namelijk voor een aantal keuzes te staan. Je bepaalt zelf bijvoorbeeld wie je verzekert en je kiest een verzekerd bedrag. Daarnaast heb je invloed op de looptijd van een ORV en kies je voor een vaste of variabele premie.



Je bepaalt bovendien of het verzekerde bedrag tijdens de verzekering gelijk blijft of daalt. Verwacht je dat de kosten tijdens de looptijd ongeveer gelijk blijven? Kies dan voor een ORV met een gelijkblijvend bedrag. Als je verwacht dat de kosten dalen naarmate de looptijd vordert, kun je kiezen voor een annuïtair dalend bedrag of lineair dalend bedrag. In het eerste geval daalt het verzekerde bedrag aan het begin langzaam en aan het einde hard, terwijl het verzekerde bedrag bij een lineair dalend bedrag elke maand met een vast bedrag daalt.

Zo sluit je een overlijdensrisicoverzekering af

Zie je het nut van een overlijdensrisicoverzekering inmiddels in? Wacht dan niet te lang met het afsluiten, want voor je het weet is het te laat. Gelukkig kun je een ORV bij de meeste verzekeraars online afsluiten. Naast het samenstellen van je verzekering heb je ook een gezondheidsverklaring voor een overlijdensrisicoverzekering nodig. Vaak hoef je alleen maar wat vragen over je eigen gezondheid te behandelen, tenzij je een hoog bedrag wilt verzekeren. In dat geval kan een verzekeraar van je verlangen dat je een medische keuring ondergaat voordat zij je accepteren.