RiggingBox is dé leverancier voor al uw rigging- en hijsmaterialen. Of het nu gaat om een festival, concert, televisieopname of een ander evenement, RiggingBox heeft alles wat u nodig heeft.

Truss

Trussen zijn een essentieel onderdeel van elk evenement. Het biedt de structuur en ondersteuning die nodig is voor licht, geluid en andere apparatuur.

Motortakels

Motortakels zijn cruciaal voor het hijsen en positioneren van zware apparatuur. Ze zorgen voor veiligheid en efficiëntie op de locatie.

Staalkabels & Kettingen

Deze materialen zijn onmisbaar voor het veilig ophangen en bevestigen van apparatuur. Ze zijn sterk, betrouwbaar en duurzaam.

Waarom RiggingBox?

RiggingBox heeft een indrukwekkende staat van dienst. Hun materialen zijn gebruikt bij grote evenementen zoals Lowlands, Pinkpop, het Eurovisie Songfestival in Rotterdam en vele anderen.

Evenementen

Lowlands & Pinkpop

Twee van de grootste muziekfestivals in Nederland. RiggingBox heeft ervoor gezorgd dat deze evenementen soepel en veilig verliepen.

Eurovisie Songfestival

Een wereldberoemd evenement dat in 2020 in Rotterdam werd gehouden. RiggingBox speelde een cruciale rol in het succes van dit evenement.

Rigging Huren

Als u rigging materialen nodig heeft, is RiggingBox de plek om naartoe te gaan. Ze bieden een breed scala aan producten, van trussen en motortakels tot staalkabels en kettingen.

Noodzakelijke Materialen

Ground Support & Delay torens

Deze zijn essentieel voor het ondersteunen van zware apparatuur en het zorgen voor een optimale geluidskwaliteit.

Hulp & Advies

Bent u niet zeker welke materialen u nodig heeft? Geen zorgen! Het ervaren team van RiggingBox staat klaar om u te adviseren en te helpen bij het maken van de juiste keuzes.

Rigging Keuring

Het is essentieel om uw rigging regelmatig te laten keuren. RiggingBox biedt wereldwijde keuringen aan, zodat u er zeker van kunt zijn dat uw apparatuur veilig en betrouwbaar is.

Certificering

RiggingBox volgt strikte certificeringsnormen om ervoor te zorgen dat al hun materialen voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op via https://riggingbox.nl/