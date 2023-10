Je maakt er dagelijks gebruik van en als je in de badkamer staat kijk je er regelmatig tegenaan: de douche. Hoewel de douche zo’n belangrijk onderdeel uitmaakt van je badkamer en je huis in zijn geheel, wordt er niet altijd veel aandacht besteed aan het uiterlijk hiervan. Daardoor past jouw douche misschien wel helemaal niet bij de rest van je interieur. Maar wist je dat het zeker wel mogelijk is om je douche aan te passen aan de rest van je badkamer, en misschien wel je huis? In deze blog delen we hoe jij dit kunt doen.

Modern en minimalistisch

Heeft jouw huis een minimalistisch en modern interieur? Dan wil je natuurlijk het liefst dat je badkamer en je douche hier ook op aansluiten. Gelukkig kun je op een gemakkelijke manier je douche transformeren tot een prachtige ruimte. Kies voor strakke, glazen douchewanden die helemaal passen bij het moderne en minimalistische aspect. Zo creëer je namelijk een tijdloze uitstraling. Daarbij ziet de ruimte er op deze manier extra ruim uit, wat altijd een voordeel is. Ook is het kleurenschema natuurlijk erg belangrijk. Ga je voor neutrale tinten, als beige en wit? Of kies je voor minimalistisch met een industriële invalshoek en kies je voor zwart? Het is allemaal mogelijk. Zo kun je je interieurstijl toepassen in de tegels van de douche, door te kiezen voor geometrische vormen in een neutrale kleur. In een douche is vaak een mandje geïnstalleerd voor alle douchegels, shampoos en andere spullen die je tijdens het douchen nodig hebt. Toch kan dit voor een rommelige uitstraling zorgen, wat het minimalistische aspect van je interieur juist tegenspreekt. Kies daarom voor iets waar je al deze spullen goed in kunt opbergen, zodat alles netjes opgeborgen is.

Luxueuze uitstraling

Wie wil er nu geen spagevoel hebben in zijn eigen huis? Dit gevoel kun je opwekken door een douche te ontwerpen met een luxueuze uitstraling. Als je een ruime badkamer hebt, is een inloopdouche onmisbaar voor een luxe badkamer. Overweeg daarbij om te investeren in materialen van goede kwaliteit. Naast dat je er lang mee kunt doen, kun je ook zeker zien dat deze materialen van hoogwaardige kwaliteit zijn, wat bijdraagt aan het luxegevoel. En voor wat voor tegels kies jij? Marmer is daarvoor een erg populaire keuze, door zijn prachtige uitstraling. Je kunt hierbij kiezen tussen diverse kleuren. Natuurlijk is er de standaard keuze, namelijk wit en grijs/zwart. Maar ook zijn er tegels met marmereffect beschikbaar in diverse kleuren, zoals donkergroen. Het ligt er dus erg aan of je alles zwart-wit wilt houden, of een diepe kleur ook erg mooi vindt.

Finishing touch

De finishing touch maakt je douche natuurlijk helemaal af. Het is niet voor de hand liggend, maar je kunt ook heel goed planten in je badkamer neerzetten. Vooral planten die het goed doen in een tropisch klimaat zijn geschikt voor in de badkamer. Hierdoor heb je elke dag het gevoel alsof je even in een spa bent!