Video- en online games worden nog steeds publiekelijk bekritiseerd. In het bijzonder al die first-person shooters waarbij je jezelf met succes en gewapend moet verdedigen tegen virtuele tegenstanders. Er zijn waarschuwingen dat deze games zeer negatieve effecten hebben op spelers omdat ze een volledig verkeerd beeld van de mensheid verspreiden, geweld verheerlijken en bedoeld zijn om het agressiepotentieel onder gebruikers te verhogen.

Er wordt daarom luider dan ooit geroepen om strengere controles op games, hoewel deze theorieën al lang zijn weerlegd door overeenkomstige onderzoeken. Het spreekt voor zich dat er uitgebreide maatregelen voor de bescherming van kinderen en jongeren moeten worden genomen. Daarnaast moet iedereen nadenken over zijn eigen gamegedrag, de juiste games kiezen en regelmatig pauzes nemen om te voorkomen dat hij te veel speelt.

Videospellen mogen ook niet in de plaats komen van sociale interactie in het echte leven. Toch zijn ze veel beter dan hun reputatie als je alle positieve aspecten in ogenschouw neemt. Bovendien kunnen bepaalde games zelfs in gezonde mate goed zijn voor het mentale welzijn. Hier leggen we uit waar het om gaat.

Welke emoties worden opgeroepen door videogames?

Als je games speelt, vinden er tegelijkertijd ongelooflijk veel lichamelijke processen plaats die samen bepaalde emoties opwekken. Het feit dat je je meestal energiek en euforisch voelt, komt voornamelijk door het vrijkomen van boodschapperstoffen zoals dopamine, dat ook bekend staat als het gelukshormoon.

Fans van online platforms zoals casino777 in het bijzonder zullen deze gevoelens maar al te goed kennen. En in het geval van gokken is er ook de kick van het winnen van een grote prijs. Dit betekent dat veel prikkels tegelijkertijd worden geactiveerd, waardoor de speler in een positieve staat van opwinding raakt.

Je voelt ook opluchting als je jezelf hebt weten te redden van gevaar en je bent trots dat je de juiste strategieën hebt gebruikt. Ook vreugde en vrolijkheid weerklinken vaak, omdat gamen in de eerste plaats voor vermaak is. Het kan echter ook ontspannend en kalmerend zijn, afhankelijk van het genre dat je kiest en de gemoedstoestand waarin je verkeert.

Wat gebeurt er ondertussen in de hersenen

Tijdens het gamen worden onze zintuigen echt op de proef gesteld en moeten ze hard werken om met succes het volgende niveau te bereiken, een nieuwe recordtijd neer te zetten of een bijzondere prestatie neer te zetten. Verschillende hersengebieden zijn hierbij betrokken, omdat we tegelijkertijd zien en horen en worden uitgedaagd om deze waargenomen stimuli binnen enkele seconden te verwerken om precies te kunnen reageren.

Het centrum voor ruimtelijke oriëntatie wordt ook geactiveerd, zodat we de afmetingen van de virtuele wereld op het scherm goed kunnen bevatten en ons erin kunnen bewegen. Er is ook fijne motoriek nodig om commando’s op het toetsenbord, de controller of de joystick uit te voeren. En tot slot moet de geest niet alleen logisch denken, maar ook strategisch om rekening te houden met risico’s en snel te beslissen over de volgende zet.

De positieve aspecten van gamen

Door de eerder genoemde vereisten breiden bepaalde hersengebieden zich uit en worden hun prestaties gestimuleerd door regelmatig te gamen. Er is bijvoorbeeld aangetoond dat naast de hand-oogcoördinatie ook de reactiesnelheid aanzienlijk kan worden verhoogd.

Een onderzoek dat in 2022 in de VS werd uitgevoerd, kwam ook tot de conclusie dat videospellen de cognitieve prestaties van onze hersenen kunnen verbeteren. Dit betekent dat zowel waarnemingsvermogen als denkvermogen worden getraind en dus aangescherpt.

Visuele aandacht heeft er baat bij, net als geheugen, leervermogen en beoordelingsvermogen. Samengevat ondersteunt dit de algehele mentale fitheid, wat op zich zeer wenselijk is.

Hoe games het mentale welzijn kunnen beïnvloeden

Het is onvermijdelijk dat videogames ook een psychologisch effect op ons hebben, hoewel dit heel verschillende vormen kan aannemen. Maar in het ideale geval versterken verstandig gedoseerde gamesessies de mentale gezondheid door voor een bepaald emotioneel evenwicht te zorgen of sociale behoeften te bevredigen.

Dit komt ons algehele welzijn ten goede. Bovendien kunnen de symptomen van sommige psychische klachten soms zelfs worden verlicht. Mensen die lijden aan angststoornissen of depressies kunnen bijvoorbeeld een welkom gevoel van voldoening ervaren tijdens het spelen van games zonder dat ze zich in werkelijkheid hoeven bloot te stellen aan bedreigende situaties.

Alleen al de afleiding en de focus op een specifieke taak, zoals het strategisch bouwen van nieuwe gebouwen in het altijd groene spel Minecraft, helpen vaak om uit de eigen negatieve gedachtenspiraal te komen. De gelukshormonen die vrijkomen helpen ons om ons lichter te voelen en ons humeur op te vrolijken.

Bovendien helpen games vaak om eenzaamheid tegen te gaan of bieden ze zelfs de mogelijkheid om met andere spelers te communiceren. Ze richten zich op de sterke punten van de speler, zoals zijn creativiteit of geduld, en ondersteunen zo zijn eigenwaarde.

Welke spellen zijn hiervoor het meest geschikt

Het is echter cruciaal om geschikte videospellen te kiezen die je stressniveau niet opdrijven met hectische gameplay, verrassende schrikmomenten en overdreven realistische weergaven van gevaar. In plaats daarvan moet precies het tegenovergestelde worden bereikt door bewust ontspanning op te wekken.

Onschuldige simulaties of avonturenspellen, puzzelspellen en spellen die gericht zijn op structuur en orde zijn hiervoor bijzonder geschikt. Naast de eerder genoemde klassieker “Minecraft”, die ook je eigen fantasie stimuleert, is ook de complete serie “Animal Crossing” aan te raden, die wordt gespeeld als een real-time simulatie in de rol van een mensachtige avatar.

Ondertussen kalmeert “Uitpakken” de geest door zich alleen te richten op het verstandig ordenen en strategisch uitruimen van je virtuele verhuisdozen. Als je bewust op zoek bent naar videogames voor de psyche, zul je tussen de vele opties zeker vinden wat je zoekt. Er zijn ook spellen die psychische aandoeningen zoals depressie thematisch behandelen om het bewustzijn te vergroten.

Waar je nog meer rekening mee moet houden

Op dit punt is het heel belangrijk om te vermelden dat videospellen natuurlijk geen vervanging zijn voor therapie en ook geen garantie zijn om je eigen welzijn echt te verbeteren.

Onder bepaalde omstandigheden kan zelfs precies het tegenovergestelde gebeuren en daarom moet er maar een beperkte hoeveelheid tijd voor deze activiteit worden uitgetrokken. Bovendien mag het spel geen elementen bevatten die als triggers kunnen werken en zo je symptomen kunnen verergeren.

Het is absoluut noodzakelijk om in een vroeg stadium professionele hulp te zoeken voor psychische problemen en hun aanbevelingen op te volgen. Vergeet ook niet dat videospellen ook verslavend zijn en daarom nog meer negatieve bijwerkingen kunnen veroorzaken of zelfs je eigen vermogen in gevaar kunnen brengen als je ze overmatig gebruikt.