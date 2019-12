Wanneer je het woord zegelring laat vallen, zul je niet direct denken aan een nieuwe trend. Toch is dit traditionele sieraad steeds meer terrein aan het winnen. Het is dan ook niet zozeer meer een ring die je opa droeg, maar iets wat ook steeds meer jonge mannen, en ook vrouwen, gaan dragen.

De redenen om een zegelring te laten maken

De redenen om een zegelring te laten maken liggen uiteen. Maar het staat vast dat een zegelring met wapengravure of een monogram iets heel bijzonders is. De redenen om een zegelring met gravure te laten maken:

Niets is zo persoonlijk als een zegelring met gravure. Of het om een familiewapen gaat of om een monogram, het is iets specifiek voor jou.

Met een gegraveerde zegelring start je een traditie. Namelijk de traditie van het doorgeven van een ring binnen de familie.

De zegelring is het sieraad bij uitstek om een belangrijke mijlpaal in het leven te vieren. Neem bijvoorbeeld een diploma uitreiking, of de 18de of 21ste verjaardag.

Met een zegelring met familiewapen toon je de onderlinge verbondenheid van de familie.

Je hebt een prachtig erfstuk in handen, wat doorgegeven kan worden aan de volgende generatie.

Wat betekenen sealing en reading?

Een wapen of monogram kan op twee verschillende wijzen gegraveerd worden. Namelijk voor reading, wat betekent dat het wapen of monogram wordt afgebeeld zoals doorgaans getoond.

Sealing daarentegen, betekent dat de gravure in spiegelbeeld wordt geplaatst, zodat de zegelring gebruikt kan worden voor het verzegelen van documenten, zoals eeuwen geleden al gedaan werd.

Zegelring van DiamondsByMe

Met een zegelring vervaardigd door DiamondsByMe haal je een stukje traditie in huis dat is ontstaan uit het eeuwenoude sieraden ambacht gecombineerd met de nieuwste technologie.

De wapengravures en monogrammen worden geplaatst door ‘s werelds beste graveurs, welke met uiterste precies met de hand de steen graveren.

Maar niet alleen kun je kiezen voor de traditionele zegelring met steengravure. Ook biedt DiamondsByMe je de mogelijkheid te kiezen voor een zegelring volledig gemaakt van goud of platina, waarin de gravure met de hand of met laser geplaatst kan worden.

Iedere zegelring wordt gekenmerkt door materialen van hoogwaardige kwaliteit en ambachtelijk vakmanschap. Je hebt een uitgebreide keuze in modellen, en kunt geheel zelf je zegelring samenstellen met een paar klikken.

Hierbij kun je kiezen voor het edelmetaal, en bij een zegelring met steen kun je kiezen voor een van de negen verschillende stenen die DiamondsByMe biedt.

Zo ontstaat een stukje familietraditie wat doorgegeven kan worden.

Maar niet alleen de heren worden hierin voorzien. Ook bij dames is zegelringen aan populariteit aan het winnen.

Dames zegelringen

Want ook dames kunnen dit stukje familietraditie waarderen. Was het voorheen de gewoonte dat de zegelring doorgegeven werd van vader tot zoon, nu kunnen dames zegelringen worden doorgegeven van moeder tot dochter.

Voor zowel dames als heren heeft DiamondsByMe een prachtige collectie zegelringen die naar eigen smaak samengesteld kunnen worden.

Start dus nu je eigen traditie bij DiamondsByMe.