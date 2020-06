Een date is altijd spannend. Daarom wil je er dus ook zeker van zijn dat je goed voorbereid bent. Zo kan je er een stuk beter mee omgaan. Het is niet alleen belangrijk dat de eerste date goed gaat, maar juist ook de dates die erop volgen. Daar kan je dus wel wat tips bij gebruiken. Door de verschillende date tips eens goed door te nemen, maak je het voor jezelf alvast een stuk gemakkelijker. Als je dan gewoon jezelf kunt blijven, dan is de kans groot dat je er een succes van gaat maken. Kijk bijvoorbeeld eens naar een aantal verschillende date tips op een rij.

Houd het ontspannen

Het allerbelangrijkste is dat je het lekker ontspannen houdt. Dit is juist ook het grootste probleem. Vaak is het de spanning die roet in het eten gooit. Daarom is het dus ook slim om in de aanloop naar de date alvast lekker te ontspannen. Ga even lekker sporten bijvoorbeeld. Op die manier zet je het van je af en kan je zorgen dat je met een beter gevoel aan de avond begint. Zo zal je merken dat alles een stuk vlotter en soepeler verloopt en is de kans op een vervolg direct al een stuk groter voor jou.

De sfeer goed houden

Wanneer de date eenmaal is begonnen, is eigenlijk maar één ding echt belangrijk. Het is zaak dat je de sfeer goed houdt. Natuurlijk moet er wel een beetje gelachen worden, maar ga geen moppen tappen. Het is beter om een aantal grappige weetjes op een rij te hebben. Die kan je dan gebruiken. Vaak zal je merken dat je partner voor de avond ook wel wat van dit soort weetjes heeft. Als daarmee de toon gezet is, zal daarna al snel alles meer soepel gaan lopen. De kans dat het een leuke avond wordt, is dus ook direct al een stuk groter vanaf dat moment.

Wees wie je bent

Een groot probleem dat veel mensen hebben, is dat ze heel snel veranderen in een periode waarin ze daten. Ze gaan op zoek naar een personage dat ze kunnen spelen waarvan ze denken dat het in de smaak valt bij de tegenpartij. Dit is echter juist niet de bedoeling. De smaak lag juist bij de persoon die je bent. Het is dus ook belangrijk om die persoon te blijven. Alleen al de manier waarop mensen zich bijvoorbeeld op sociale media gaan gedragen is hier een goed voorbeeld van. Dit moet jou natuurlijk niet overkomen. Daarom is het slim om steeds jezelf te blijven, ook als het niet helemaal wil lukken.

Zoek iets origineels uit

Tot slot nog een tip die je kan invullen op een eigen manier. Het is slim om op zoek te gaan naar iets origineels om naartoe te gaan. Het is wel belangrijk dat je binnen de kaders blijft zoals hier gesteld. Maak het dus niet te groot en te lastig. Het is juist belangrijk om het luchtig te houden. Kijk alleen wel verder dan het plaatselijke café. Juist door eens iets anders te kiezen kunnen jullie meer jezelf zijn en hebben jullie minder te maken met de omgeving. Dit is dus precies ook wat je zoekt. Alleen al om die reden ga je naar de leuke plekken.