Het beoefenen van vechtsporten is populairder dan ooit. Steeds meer mensen reizen af naar een plaatselijke sportschool om deel te nemen aan een vechtsport. Tot vreugde van veel mensen die al een voorliefde voor deze sporten hadden. Zij krijgen nu immers de kans om meer mensen in dit sportwereldje in te wijden. Opvallend genoeg weten ook steeds meer BN’ers de sportschool voor een lesje vechtsport te vinden. Maar vanwaar die populariteit?

De groeiende populariteit van vechtsporten is duidelijk te merken. Bekijk enkel maar het groeiende aantal sportscholen die lessen aanbieden. Ook een bezoekje aan vechtsport winkel Bestfightshop geeft duidelijk weer hoe populair vechtsporten zijn in Nederland. Maar wat is hier de reden van? En waarom besluiten ook steeds meer BN’ers zich aan een vechtsport te wagen? Wij gingen op onderzoek uit.

Andere mentaliteit

Vroeger hing er altijd een louche sfeer rondom vechtsport. Mensen vonden het gevaarlijk om men de vechtkunsten te leren. Wat als dit de criminaliteit buitenshuis juist zou bevorderen en agressiviteit bij jongeren zou aanwakkeren?

Inmiddels weten mensen wel beter. Vechtsporten draaien immers niet alleen om slaan en schoppen. Het is een kunstvorm. Er wordt geleerd om respect voor anderen te hebben. Jezelf kunnen verdedigen is het allerbelangrijkste. Dit zie je bijvoorbeeld bij vechtsport krav maga, maar ook alle andere vechtsporten werken volgens dit principe.



Volgens het CBS doen inmiddels meer dan 60.000 mensen aan een vechtsport. Daaronder zijn ook een heleboel BN’ers die zowel hun lichaam als geest uitdagen.

Voordelen van een vechtsport



Overweeg jij zelf om een vechtsport te beoefenen? En neem je graag een voorbeeld aan jouw favoriete BN’er? Wij zetten de belangrijkste voordelen hieronder op een rijtje om jou over die denkbeeldige streep te trekken:

Overtollige kilo’s kwijtraken

Ben je nog niet klaar voor je bikini-body? En moet je nog wel wat werk verrichten om deze zomer trots over de Nederlandse stranden te paraderen? Dan is het beoefenen van een vechtsport de perfecte keuze. Tijdens een vechtsport train je alle spiergroepen. Bovendien vraagt een vechtsport om veel fysieke inspanning. Hierdoor kan je binnen korte tijd veel calorieën verbranden. Dit in combinatie met een gezond voedingspatroon kan er voor zorgen dat jij snel wat overtollige kilo’s en vet zal verbranden.

Lekker in je vel

Sporten in het algemeen verhoogt je uithoudingsvermogen en energielevel. Door je lichaam flink uit te dagen, zal je merken dat je energielevel stijgt en je je energieker en fitter voelt. Uiteindelijk zal je hiermee ook je productiviteit op de werkvloer en thuis te verhogen. Win-win dus!

Meer sociale contacten

Ben je pas verhuisd en heb je heel wat vrienden achter je gelaten? Of vind je het over het algemeen lastig om sociale contacten te leggen? Dan is vechtsport de ideale manier om nieuwe contacten te maken. Bij het beoefenen van een vechtsport ben je aangewezen op de andere sporters. Hierdoor ben je bijna verplicht om contact te leggen. Bovendien deel je de liefde voor het beoefenen van een vechtsport, waardoor je direct over voldoende gespreksstof beschikt. Dus trek je bokshandschoen snel aan, ga op pad en maak vrienden. Goed voor je lichaam, geest en een flinke boost voor je zelfvertrouwen!