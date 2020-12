De winter is heerlijk. Gezelligheid overal en vooral in huis. Veel mensen maken hun tuin winterklaar, maar hoe zit het met het huis? In de winter ben je namelijk veel vaker binnen te vinden dan buiten. Tijd om er een frisse wind door heen te jagen. Geef je interieur en de sfeer een oppepper. Hier zijn onze tips voor het gezellig maken van je huis, juist voor de donkerste dagen van het jaar.

1. Houd het licht aan

We zeiden het al net de donkerste dagen zitten er weer aan te komen, dus tijd om je goed voor te bereiden. Zelfs als is het overdag, in de winter kan het alsnog vrij donker zijn. Houd daarom je verlichting lekker aan. Zo blijf je actiever gedurende de dag. Inverteer dus in een aantal mooie tafellampen of koop een aantal grote hanglampen. Kies vooral wat bij jou past.

2. Maak het zachter

Zorg dat je kiest voor lekker zachte materialen in je inrichting. Zachte kussens van fijne stoffen, zoals wol. Ook heerlijk warme gebreide kleden zijn meer dan welkom. Vergeet ook je tafel niet mooi aan te kleden. Koop een tafelkleed die je spontaan naar de eettafel toetrekt. We raden aan te kiezen voor een mooie warme, winterkleur zoals bordeauxrood of oudroze.

3. Zorg voor vermaak

Niets leukers dan ouderwetse gezelligheid. Zorg daarom dat er altijd genoeg vermaak in de buurt is. Daarmee bedoelen we geen schermen, maar juist ouderwetse spellen. Je kunt de spellen ook nog mooi neerzetten als je dat wilt. Bij kringlopen kan je verschillende houten spellen vinden, denk aan schaken of dammen. Leuk om te spelen, maar ook om mee te decoreren.

4. Wat lekkers in huis

Zorg dat er altijd iets lekkers in huis is, of het nou kruidnoten zijn of iets totaal anders. Het maakt niet uit wat het is, maar eten brengt gezelligheid. Je kunt ook koekjes of snoep in een mooie glazen pot doen. Dan heb je twee vliegen in een klap te pakken. Decor en verwennerij. Ook bakken is geschikt voor de wintermaanden, het is ook nog een leuke activiteit. Bakken hoeft ook niet moeilijk te zijn. Er zijn genoeg simpele bakrecepten. Lekker aan de slag dus!

Dit waren onze tips voor het overleven van de donkerste dagen. We wensen je veel gezelligheid toe en we hopen je geïnspireerd te hebben met onze tips!