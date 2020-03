Het is altijd leuk om iemand te verassen met promotiemateriaal, vooral als diegene het ook zelf kan gebruiken. Bekijk daarom eens de mogelijkheden van het pennen bedrukken. Een pen wordt vaak gebruikt en eigenlijk kun je er nooit genoeg van hebben. Iedereen raakt pennen altijd kwijt of ze slingeren overal door het kantoor. Je kunt de pen voorzien van jouw logo of een persoonlijke boodschap. Hierdoor blijf je in ieder geval top of mind.

Bedrukte pennen bestellen

Pennen laten bedrukken is ook zo geregeld. Tegenwoordig kun je dat via internet binnen een paar minuten regelen. Er zijn natuurlijk veel mogelijkheden, maar wij adviseren Maxilia. Je vindt hier een aanbod pennen die naar wens te personaliseren zijn. Het bestellen van deze pennen is dus zo gepiept. Kies een pen naar wens waarnaar je kunt beginnen met het ontwerpen van deze pen. Kies je voor een tekst of wil je liever het bedrijfslogo op de pen?

Pennen met een ontwerp

Is jouw ontwerp al bedacht? Dan ben je helemaal snel klaar. Je kunt dit ontwerp gemakkelijk uploaden en klaarzetten in een bepaalde grootte. Is de pen met opdruk nu naar wens? Bekijk dit even in het digitale drukvoorbeeld die je van hen toegestuurd krijg, natuurlijk geheel op schaal. Ben je nog niet helemaal tevreden? Wijzig dan nog iets in het ontwerp. Het ontwerp staat namelijk pas vast wanneer je definitief akkoord gaat.

Alles weten over de mogelijkheden van pennen bedrukken?

Bedrukte pennen van jouw bedrijf weggeven is een goede vorm van promotie. Het is daarbij wel belangrijk dat degene die de bedrukte pennen ontvangt ook daadwerkelijk gebruik gaat maken van de pennen. Daarbij is het de bedoeling dat andere mensen deze pennen zien en bekend raken met jouw bedrijf. Kies je dus voor pennen als promotiemateriaal? Sla er dan genoeg in, zodat je zeker weet dat jouw pennen altijd bij de hand zijn. Benieuwd naar alle leveringsmogelijkheden? De levertijd wordt aangegeven per product, dus je bent direct op de hoogte van de leverperiode. Succes met het ontwerpen van leuke pennen.