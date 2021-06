Hoe ver laat jij je partner gaan?

Houd jij wel van een beetje afwisseling tussen de lakens? Of hoeft het van jou niet zo spannend te zijn, en vind je het prima als de seks iedere keer een beetje op hetzelfde neerkomt? Veel stellen vinden het fijn om een beetje te experimenteren. Dat gebeurt vaak aan het begin van een relatie, om samen uit te vinden wat voor hen goed werkt, en waar allebei de partners plezier en genot aan beleven. Maar ook later in een relatie staan veel mensen best een beetje open voor wat experimenteren. Wat je lekker vindt kan in de loop der jaren tenslotte veranderen, en juist door af en toe eens wat nieuws te proberen ontdek je misschien dingen waarvan je niet eens wist dat je er genot aan kon beleven. Hoe ver wil jij hierin gaan, en ben jij meestal degene die met de ideeën komt, of is het je partner die voor nieuwe avonturen zorgt?

Zullen we dit eens proberen?

Als je partner voorstelt om op seksueel gebied eens wat nieuws te proberen, iets dat jullie nog niet eerder hebben gedaan, is het helemaal niet vreemd als je even wat tijd nodig hebt om aan dat idee te wennen. Zeker als het iets is waar je zelf nog nooit aan gedacht had, en waarvan je ook niet direct weet of je er blij van gaat worden, kun je er zelfs een beetje van schrikken.

Als het om een voorstel gaat dat je echt veel te ver gaat, mag je dat natuurlijk meteen aangeven. Het is niet de bedoeling dat je iets tegen je zin in gaat doen. Maar besluit je dat je er best wel eens in mee wilt gaan, om te ontdekken of het iets voor je is, is het ook goed om er vooraf even goed over te praten. Het is belangrijk om op dezelfde lijn te zitten, en een beetje te weten wat je van elkaar kunt verwachten. Als je je partner volledig vertrouwt kun je best ver gaan, maar je grenzen vooraf duidelijk aangeven kan natuurlijk geen kwaad.

Durf je je over te geven?

Heeft je partner interesse in bondage, dan is de vraag of jij je hieraan over durft te geven. Vind je dat te spannend, dan kun je natuurlijk ook de rollen omdraaien! Alhoewel het onwennig kan zijn, zijn er veel mensen die een bepaalde vorm van BDSM erg spannend vinden, op een goede manier, vanwege de afhankelijkheid van de partner die erbij komt kijken. Door er alleen aan te beginnen met een partner die je goed kent en voor 100% vertrouwt, weet je zeker dat je je geen zorgen hoeft te maken, en kun je je volledig overgeven aan de ander. En dat kan heel spannend zijn!