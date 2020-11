Ben jij op zoek naar een innovatieve manier om al je evenementen te beheren? Veel ondernemers in de horeca zijn nog steeds op zoek naar een klantvriendelijke en vooral een effectieve software die gebruikt kan worden in de horeca sector. Daar is nu een nieuwe oplossing voor: Magic. Deze innoverende Hospitality Manager biedt hulp bij alle facetten van het organiseren van een event. Of het nu gaat om een bruiloft, een bedrijfsfeest, een verjaardag of een vergadering: je regelt alles gemakkelijk en snel met deze event manager. Meer weten over hoe deze online manager jouw carrière een boost kan geven? Lees snel verder!

Wat is de event manager?

De event manager is een cloud-based systeem waarmee je binnen enkele minuten een zeer persoonlijke en gedetailleerde offerte kunt maken voor ieder evenement. Je maakt het jezelf een stuk makkelijker omdat je jouw klanten een zeer specifieke offerte kunt aanbieden. Dit zorgt niet alleen voor duidelijkheid bij de klant, maar het maakt jouw als horecaonderneming ook een stuk aantrekkelijker. De efficiëntie van Magic is enorm, want alles komt samen: de administratie, het draaiboek, alle statistieken en de agenda.

Snel integreren op je eigen website: de innoverende Hospitality Manager

Met de innoverende Hospitality Manager kun je alle kanten op. Deze effectieve software integreer je gemakkelijk op jouw eigen website. Hiermee kunnen klanten zelf een arrangement kiezen, het event plannen of zelf een zeer uitgebreide offerte maken. Magic is ook een nieuwe manier om met klanten te communiceren: jij kunt live wijzigingen in het event of de offerte aanbrengen en hier met de klant live over communiceren. Magic is een innoverende Hospitality Manager waarmee je onder andere:

Al je events in een overzicht hebt;

Offertes kunt opmaken en live kunt wijzigen;

Klanten online kunt laten (aan)betalen;

Real-time betaal- en factuuroverzichten kunt beheren;

Er worden 65% meer offertes aangevraagd via de event manager

Wanneer je kiest voor deze innoverende Hospitality Manager krijg je te maken met een groot aantal voordelen. Zo ga je in ieder geval profiteren van een veel beter overzicht: je hebt duidelijk inzicht in alle offertes die openstaan, maar je biedt ook de klanten veel meer opties en mogelijkheden. De event manager heeft nog veel meer voordelen te bieden. Hier lees je de belangrijkste voordelen op een rij:

100% online: omdat deze software volledig online is, kun je altijd werken, waar je maar wilt. Dit zorgt voor extra vrijheid en nog meer mogelijkheden. Persoonlijk: met de innoverende Hospitality Manager is de offerte nog sneller besproken. Zo houd je meer tijd over voor persoonlijk contact. Efficiënt: er is geen software voor de horeca die zo efficiënt is. De software kan volledig online worden geïntegreerd en zorgt ervoor dat je één bron hebt van informatie en maar één beheeromgeving. Automatisch: van facturen sturen tot het draaiboek inzien; alles gaat automatisch en dit bespaard je maar liefst 80%. Aangepast: de event manager wordt aangepast op jouw locatie en dat betekent dat alles instellingen, kleuren en foto’s worden aangepast op je systeem en branding.

Wat vind je allemaal terug in het systeem?

In het systeem van Magic vind je tal van handige tools terug waar jouw onderneming optimaal gebruik van kan gaan maken. Van keukensheets en draaiboeken tot zaalkeuze en dieetwensen: je kunt dit allemaal toepassen wanneer je gebruik gaat maken van de innovatieve event manager. Wil je weten welke mogelijkheden je allemaal hebt? Hier vind je een handig overzicht van de belangrijkste tools:

1: Klantenbeheer

Het klantenbeheer van Magic bestaat onder andere uit het complete klantenbestand. Al je contactgegevens staan hier in: klanten vullen zelf de gegevens in. Daarnaast heb je een duidelijk betaaloverzicht: bekijk real-time betalingen en facturen. Het sturen van betaalherinneringen of (aan)betalingen gaat automatisch. Ga je een nieuwe offerte sturen naar een vaste klant? Dan kun je kiezen voor (vaste) klantenkortingen.

2: Offertes maken

Met Magic wordt het maken van offertes nog makkelijker. Zo kun je online, snel en foutloos te werk gaan voor ieder event. Voeg gemakkelijk opties toe zoals zalen, snacks, drankafkoop waarmee je de offerte nog gedetailleerder kunt maken. Live wijzigen is ook goed mogelijk: de offerte zal dan automatisch gaan herberekenen. Ook de klant zien de wijzigingen gelijk. Je hebt daarnaast een zeer overzichtelijke lijst van al je offertes.

3: Digitaal draaiboek

De innoverende Hospitality Manager zorgt ervoor dat je voor ieder event een overzichtelijk en gedetailleerd draaiboek kunt maken. Het draaiboek kan intern zijn voor je personeel, maar ook voor de klanten. Zo plan je het event gemakkelijk en snel en kun je interne en externe notities toevoegen. Voeg vragen toe die je aan de klant wilt stellen en zet een to-do lijst op om niets te vergeten. Het is daarnaast ook mogelijk om leveranciers aan het draaiboek toe te voegen.

4: Arrangementen aanbieden

Het is daarnaast ook goed mogelijk om complete arrangementen aan te bieden op je website. Een klant hoeft alleen maar op datum te zoeken: Magic laat automatisch zien welke arrangementen beschikbaar zijn op deze dag. Stel speciale wedding deals samen of maak een arrangement voor een ander event (van babyshower tot verjaardag). Voor zowel vaste als tijdelijke acties en arrangementen kun je gebruik maken van de event manager.

Ontdek ook de andere tools

Er zijn daarnaast nog een aantal tools waar je gebruik van kunt maken. Met de innoverende Hospitality Manager wordt onder andere het online plannen van offertes nog makkelijker, kun je de keuken op de hoogte houden met een online keukensheet. Ook als het gaat om betalen en factureren is Magic het ultieme systeem: je hebt een real-time overzicht, de BTW wordt automatisch berekend en betaalherinneringen worden voor je verstuurd. De administratieve rompslomp kost zo een stuk minder tijd.

Geef je carrière een boost met de event manager

Ben jij benieuwd naar wat Magic kan betekenen voor jouw onderneming? Het is heel eenvoudig om online meer informatie aan te vragen over deze slimme event manager. Ook kun je gemakkelijk een demo aanvragen zodat je het systeem tijdelijk kunt uitproberen. Op deze manier maak je uitgebreid kennis met Magic en al het gemak dat deze innoverende Hospitality Manager met zich mee brengt.