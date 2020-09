Ga je voor het eerst op jezelf wonen en ga je voor de eerste keer een internet abonnement afsluiten? Of heb je al een internet abonnement, maar is je internet te langzaam of betaal je voor je gevoel simpelweg te veel? Dan is internet vergelijken waarschijnlijk iets waar je heel snel werk van wilt maken. Gelukkig beschik je tegenwoordig over genoeg verschillende aanbieders. Hierdoor is de kans groot dat je vindt wat je zoekt, maar dan moet je natuurlijk wel weten waar je op dient te letten. In dit artikel geven we enkele tips bij het afsluiten van een internet abonnement om jou alvast een beetje op weg te helpen.

Welke vormen van internet zijn mogelijk op jouw huisadres?



Hoewel het gebruik van internet tegenwoordig heel gewoon is, was dit vroeger uiteraard niet zo. Daarom is het bij veel oudere woningen veel moeilijker om internet te ontvangen. Check daarom eerst hoe je internet kunt ontvangen op je huidige woonadres. In oudere woningen kun je meestal voor internet via de telefoonlijn of via de televisiekabel kiezen. Hoewel internet via de telefoonlijn zeer voordelig is, is dit internet ook heel traag. Bovendien kunnen er veel storingen optreden. Daarom geven de meeste mensen de voorkeur aan internet via de televisiekabel.

Anno 2020 zijn dit niet meer de enige manieren om aan internet te komen. Zo is vooral internet via glasvezel ontzettend populair. Dit omdat het veel minder storingen geeft én het internet stukken sneller is. Helaas is internet via glasvezel nog niet op elk huisadres mogelijk. Gelukkig hoef je dit zelf niet te controleren. Door een internetvergelijker in te vullen, zie je direct welke mogelijkheden er zijn op jouw adres. Wel zo handig!

Alleen internet?

Zodra je weet op welke manier je het internet kunt ontvangen, is het hoog tijd om een pakketvorm te kiezen. De meeste aanbieders van internet kunnen ook zowel televisie als telefoon leveren. De meeste mensen maken tegenwoordig geen gebruik meer van een vaste lijn. Een pakket met zowel internet, televisie als telefoon wordt dan ook steeds minder vaak gekozen. De mogelijkheden die je kiest zijn uiteraard van invloed op de totale prijs. Bedenk daarom goed welke dingen je écht nodig hebt en wat je beter kunt laten.

Leuke extraatjes

Veel internetproviders proberen klanten aan zich te binden door leuke extraatjes aan te bieden. Zeker wanneer je voor een relatief groot bedrag een pakket afsluit. Denk bijvoorbeeld aan extra spamfilters of antivirusprogramma’s. In sommige gevallen is er zelfs sprake van cashback. Het kan daarom zeker lonen om de verschillende internetprovider ook op het gebied van extraatjes met elkaar te vergelijken.

Hoeveel MB heb je nodig?

Wanneer je veel van het internet gebruik maakt, zal je waarschijnlijk beamen dat het traag internet ontzettend vervelend kan zijn. Daarom is het verstandig om eerst goed te bedenken hoeveel MB je daadwerkelijk nodig hebt. Dit hangt o.a. af van het aantal personen dat gebruik maakt van het internet, maar ook wat je op het internet doet. Wanneer je slechts alleen of met twee personen woont en daarbij enkel mailtjes verstuurt of incidenteel een website bezoekt, dan heb je aan minder MB voldoende. Zoek je naar internet voor een groter huishouden en maak je ook op andere manieren gebruik van het internet? Kies dan voor 40MB of hoger. Zo weet je zeker dat het internet snel genoeg zal zijn.