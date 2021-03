Sylvie Meis geeft in een interview openheid over haar inkomen. Naar eigen zeggen heeft ze altijd haar eigen geld verdiend. Een uitspraak die vaak agressie bij anderen oproept. Het lijkt wel alsof het benoemen van de eigen successen, zeker als vrouw, bij anderen in het verkeerde keelgat schiet.

Veel commentaar

Sylvie is er wel aan gewend om veel commentaar te krijgen op haar uitspraken, keuzes en leefstijl. Ze had een man die veel geld verdiende, maar vind het belangrijk om haar fans te laten weten dat ze altijd haar eigen geld heeft verdiend. Naar eigen zeggen is de ster altijd een streber geweest en heeft ze van huis uit een enorme drive meegekregen. Haar moeder zei altijd dat het belangrijk is om zelfstandig in het leven te staan, waardoor Sylvie weet hoe belangrijk het is om voor haarzelf te kunnen zorgen.

Succesvolle carrière

Sylvie is inmiddels 42 jaar en heeft er al een lange carrière op zitten. Ze begon haar loopbaan als PR- en communicatiemedewerkster. Waar ze aanvankelijk fotomodel wilde worden, werd later haar belangstelling voor de televisiewereld gewekt. Ze ging aan de slag bij de televisiezender Fox Kids, waar ze diverse programma’s presenteerde. In Nederland werd Meis echt bekend nadat ze twee seizoenen een rol speelde in de populaire strandserie Costa. Dit werd versterkt toen ze een rolletje kreeg in “Goede tijden, slechte tijden” in 2002.

Ze zette haar carrière voort bij MTV en vervolgens TMF, waar ze onder andere het gezicht werd van “Babetrap” en “Modelfacts”. Nadat ze in 2005 in het huwelijk trad met de voetballer Rafael van der Vaart, verhuisde het echtpaar naar Duitsland. De twee gingen in 2013 uit elkaar. Sylvie Meis is inmiddels een grote naam in Duitsland.

Populair in Duitsland

Sylvie mocht dan naar Duitsland zijn gekomen als ‘vrouw van’, al snel maakte ze naam voor zichzelf als presentatrice op de Duitse televisie. Ze was onder andere jurylid in “Das Supertalent” en “Deutschland sucht den Superstar”. Ook presenteerde ze het programma “Let’s Dance” en speelde ze een rol in de Duitse versie van de komedie “MISFIT”. Daarnaast staat ze vaak in de spotlight doordat ze wordt geprezen om haar gevoel voor stijl, aldus onze contactpersoon bij het Duitse modeplatform Stylespring.de. ‘Sylvie heeft een tijdloze en nonchalante stijl. Haar outfits zijn edgy maar classy en ze combineert design vaak met betaalbare merken. Hierdoor is ze een stijlvoorbeeld voor zowel tieners als vrouwen.’

Eigen boontjes doppen

Sylvie drukt andere vrouwen op het hart altijd de eigen boontjes te kunnen doppen. Niemand gaat ervan uit later te gaan scheiden, maar de cijfers liegen er niet om en maar liefst 1 op de 3 huwelijken strandt. In Nederland is maar 60 procent van de vrouwen financieel onafhankelijk. Dit wil zeggen dat 40 procent het niet redt zonder financiële steun van de partner of overheid. Vaak komt dit doordat de vrouw in Nederland nog altijd de primaire verzorger van de kinderen is en meestal minder gaat werken als er kinderen komen.