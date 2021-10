Het is niet alleen heel nuttig om een nieuwe taal te leren, maar ook erg leuk. Misschien wil je een andere taal leren vanwege een aanstaande vakantie of wil je jouw tijd gewoon productief besteden. Dit zijn de 4 beste manieren om binnen no-time een nieuwe taal te leren.

Kijk films in een andere taal

Een leuke manier om je snel een andere taal eigen te maken, is door films of series te kijken in de taal die jij wilt leren. Volgens cijfers van de streamingdienst Latenightstreaming.com wordt er steeds meer gekeken naar onder andere Spaanse films en Scandinavische misdaadseries. Het kijken van films en series in een andere taal is een bewezen methode om een nieuwe taal te leren. Zet de ondertiteling aan in je eigen taal en wen aan de klanken en woorden.

Muziek luisteren

Net zoals het kijken naar films je spelenderwijs bekend kan maken met een vreemde taal, geldt dit ook voor muziek. Op bijvoorbeeld Spotify of YouTube vind je heel veel Franse, Spaanse en Portugese artiesten. Luister naar de nummers terwijl je aan het sporten bent, in de auto zit of terwijl je het huishouden doet. Je kunt het leerproces versnellen door songteksten te downloaden en deze te lezen terwijl je naar de muziek luistert. Nieuwe woorden en uitdrukkingen die je nog niet kent kun je markeren en later opzoeken, terwijl je opnieuw naar de muziek luistert. Het zal je verbazen hoe snel je verstaat wat er allemaal gezongen wordt.

Verdeel je tijd

Het valt aan te raden om iedere dag even te spenderen aan het leren van een nieuwe taal. Het werkt namelijk beter om hier iedere dag 15 minuten mee bezig te zijn, dan om eens per week urenlang taalles te volgen. Je brein raakt makkelijker gewend aan de woorden en klanken en je kunt wat je geleerd hebt beter opslaan. Er zijn verschillende praktische apps die hier goed op inspelen, zoals Duolingo. Deze gratis app deelt de grammatica en woordenschat van een nieuwe taal naar keuze op in thematische lessen. Iedere les die je voltooid levert punten op en je kunt ook spelen tegen je vrienden.

Boeken lezen

Ben jij helemaal fan van Harry Potter en wil je graag Duits leren? Dan valt het aan te raden om deze boeken aan te schaffen in de vreemde taal die je wilt leren. Een groot voordeel van boeken lezen in een andere taal, is dat je op je eigen snelheid werkt. Als er woorden zijn die je niet kent pak je er een woordenboek bij en ingewikkelde zinnen lees je gewoon een aantal keer. Je kunt lezen waar en wanneer je maar wilt: op vakantie aan het zwembad, in de tuin, terwijl je wacht op de trein of in bed. Bij slaapproblemen valt het wel aan te raden om je brein op tijd rust te geven. Taaldocenten raden aan om te beginnen met eenvoudige boeken, zoals kinder- of adolescentenboeken. De zinsopbouw en het vocabulaire is simpeler en ligt dichter bij de spreektaal dan bijvoorbeeld een literaire klassieker.