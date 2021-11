Wie houdt er nou niet van lekker en vooral goed eten? Daar willen we soms best wel eens wat extra’s aan uitgeven. Wil jij binnenkort eens echt een fijn avondje uit eten gaan en heb je al een écht sterrenrestaurant op het oog? Dan is het natuurlijk wel belangrijk om je aan de bijbehorende dresscode te houden. Je kunt natuurlijk niet in een simpele spijkerbroek het restaurant binnen stappen. Stiekem ook wel prettig, want jezelf opdoffen hoort natuurlijk ook bij een avondje uit. Voordat je een nieuwe outfit op Bottega Tendenza probeert te scoren, is het eerst tijd om te weten waar je op moet letten. Want hoe kies je nu precies de juiste outfit. Hier vind je een aantal handige kledingtips!

Let op de dresscode

Voordat je gaat shoppen voor een geheel nieuwe outfit is het eerst belangrijk om de richtlijnen van het restaurant nog eens na te lezen. Bij sterrenrestaurants willen ze vaak nog wel eens een dresscode geven. Het zou jammer zijn als je dit vergeet en vervolgens nog niet aan de richtlijnen voldoet. Vrouwen zitten meestal wel goed met een mooie jurk, maar mannen moeten vaak oppassen wat ze aantrekken. Een simpele jeans volstaat doorgaans niet.

Dit hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Er zijn ook genoeg sterrenrestaurants die geen dresscode hanteren. Afgezien van het feit dat je niet in korte broek of bikini mag aanschuiven, maar dat is ook niet meer dan logisch. In zo’n geval kan je natuurlijk wat experimenteren met verschillende looks. Denk bijvoorbeeld aan een stijlvolle outfit en combineer dit weer met casual Off White sneakers. Juist dat contrast maakt jouw outfit een stuk interessanter.

Draag kleding wat gemakkelijk is bij een toiletbezoekje

Wees je er van bewust dat je in een sterrenrestaurant doorgaans langer tafelt dan in andere restaurants. Bij sommige restaurants zit je soms wel 15 tot 20 gangen lang. Dat betekent dus dat je wel een hele avond zoet bent met het uitproberen van verschillende kleine gerechtjes. Daardoor zal er vast ook een toiletbezoekje van komen. Zorg er dan wel voor dat je kleding draagt wat gemakkelijk uit te trekken is. Die ene super strakke jurk of broek is misschien wel hartstikke mooi om te zien, maar een crime bij het naar het toilet gaan. En iemand om hulp vragen kan natuurlijk ook niet. Houd hier dan ook rekening mee voordat je je outfit samenstelt. Zo voorkom je een gênante ervaring.

Wees jezelf



Je komt vast niet dagelijks in een sterrenrestaurant en dan wil je natuurlijk niet al te veel uit toon vallen. Maar vergeet niet dat je ook vooral jezelf moet blijven. Je hoeft jezelf echt niet anders voor te doen dan je bent. Kleed je gewoon netjes, kies voor kleding waar jij je prettig in voelt en gedraag je normaal en beleefd. Houd je niet teveel bezig met alle bijkomende zaken, maar geniet gewoon van de avond. Als je je anders voor moet doen, kan je niet optimaal genieten en dat zou toch zonde zijn van het geld wat je voor een dergelijke avond moet neer tellen. Geniet!