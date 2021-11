Er zijn veel verschillende films die gemaakt worden. Voor het maken van een film worden altijd props gebruikt. Dit zijn namelijk de decoraties voor in de film. Er zijn dan ook veel verschillende props die in films gebruikt worden. Hierom kan het leuk zijn wat er allemaal aan props gebruikt wordt.

Horloges en klokken

Eén van de props die veel gebruikt wordt, is een horloge. Een horloge is een onderdeel van de outfit van een speler in de film. Echter is het ook een prop voor in de film. Dit komt omdat een horloge niet alleen gebruikt kan worden als accessoire, maar ook nog eens gebruikt kan worden in simpele shots.

Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat je een Tommy Hilfiger dameshorloge op het nachtkastje ziet liggen in een shot waar Angelina Jolie en Brad Pitt wakker worden naast elkaar. Veel van dit soort simpele accessoires kunnen een heel shot goed maken. Hierdoor is het ook belangrijk om er voor te zorgen dat er verschillende props zijn voor in de film.

Ook zijn er verschillende andere manieren om klokken te verwerken in de props van een film. Zo worden analoge klokken veel gebruikt voor props in films. Dit komt omdat deze klokken goed zijn voor op de achtergrond. Het voordeel van een klok als prop is dat je deze kunt gebruiken als een Aanduiding voor de tijd in de film.

Op het moment dat je er voor zorgt dat de tijd in de film te zien is, wordt er een soort beeld geschept van de tijd die het is. Zo kan het beeld geschept worden dat het midden in de nacht is als de wijzers van de klok naar boven wijzen. Er is veel mogelijk met dit soort kleine details.

Andere props uit een film

Er zijn ook veel verschillende andere props die veel gebruikt zijn in films. Hierbij moet je denken aan schoenen van de hoofdrol of een pruik. Dit zorgt er namelijk voor dat de hoofdrolspeler helemaal in het personage op kan gaan. Dit kan erg goed zijn voor de film. Op het moment dat een hoofdrolspeler op gaat in zijn of haar rol, wordt de film namelijk op zijn best gespeeld.

Eigenlijk zijn alle accessoires voor op de set props. Hierom zijn er veel verschillende props nodig om een film te maken. Des te groter en langer de film is, hoe meer props er ook nodig zijn. Dit komt omdat hier dan meestal veel verschillende shots genomen worden. Voor in de film kan dit erg mooi uit komen. Echter zijn hierdoor wel een hele hoop aan props nodig.

De props worden vaak speciaal voor de filmset gebruikt. De props worden dan ook gemaakt van speciale materialen die op geen enkele manier schadelijk zijn voor anderen. Zo is er ook glas waar je doorheen kan slaan zonder hier schade van op te lopen. Dit is het glas wat dan ook erg vaak in films gebruikt wordt om kapot te slaan.