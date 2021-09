Met de ontwikkelingen in de wereld van digitalisering is het streamen van de nieuwste films bijna geen luxe meer. Vooral onder jongeren is dit erg populair. Het streamen van films maakt het mogelijk om jouw favoriete film, bijvoorbeeld een goede comedy, horrorfilm of documentaire online te bekijken, zonder deze vooraf te downloaden. Dit is zeker handig als je een familiebijeenkomst hebt of als je gewoon aan een beetje ontspanning toe bent. Ook heeft de covid-19-pandemie ervoor gezorgd dat men vaker thuis moest zijn en dus niet naar de bioscoop kon om een film te bekijken. Het gevolg hiervan was dat men veel meer begon te streamen via het internet.

Aangezien de vraag naar films streamen steeds groter wordt, zijn er ook vele aanbieders op de markt ontstaan. Wil je de nieuwste films streamen, dan begin je allereerst met het zoeken van een geschikte website. Je gaat na wat de website te bieden heeft, maar ook wat de kosten zijn die hieraan verbonden zijn. Maar hoe kom je er nu achter welke website de beste is? Hiervoor is het handig om na te gaan wat anderen vonden van deze websites. Vonden zij dat de films vaker vastzitten tijdens het streamen of was de kwaliteit van het geluid van de films slecht? Deze antwoorden zijn te vinden op diverse recensie platformen, zoals Luminablog.

Inspelen op de behoeften van jong en oud

Er zijn films in verschillende soorten, gemaakt voor verschillende doelgroepen. Zo zijn er speciale kinderfilms, bijvoorbeeld tekenfilms, de bekende Disney films en nog vele anderen. Daarnaast zijn er ook films voor de oudere leeftijdsgroepen, denk maar aan 18+ romans of horror films. Uit een studie in juli 2020 is gebleken dat 36 procent van de respondenten, welke volwassenen waren, eerder thuis een film streamen dan in de bioscoop. 14 procent gaf aan dat als zij voor de eerste keer naar een film kijken, zij dit het liefst in een theater doen. Jongeren daarentegen gaan hoogstwaarschijnlijk liever naar de bioscoop, omdat zij hierna nog gezellig kunnen babbelen of een drankje kunnen pakken. Het is dus belangrijk voor de aanbieders van film streaming websites om na te gaan wie hun doelgroep is en welke strategie zij zullen hanteren om te voorzien in hun behoeften.

Traditionele DVD of online streaming?

Naast de bioscopen, heeft online streaming ook een invloed gehad op de traditionele dvd-verkopers. Zo is het gebleken dat online streaming steeds vaker geprefereerd wordt boven dvd’s. De meest genoemde redenen uit een onderzoek hiernaar zijn:

1. Met online streaming is het gemakkelijker om gewenste films te verkrijgen.

2. De kosten voor online streaming zijn aanzienlijk lager.

3. Je kunt de films overal bekijken, aangezien het enige dat nodig is, een goede internetverbinding is.

4. Je kunt via verschillende apparaten jouw gewenste film bekijken, bijvoorbeeld via een tablet of smartphone.

5. Je kunt de films gemakkelijk delen met anderen.

6. Je hoeft geen additionele apparaten, zoals een televisie of dvd-speler aan te schaffen.

7. De levering van streaming films is gemakkelijk en geheel gratis.