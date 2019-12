Vind een uitvaartverzorger bij u in de buurt. Een uitvaart moeten verzorgen is al intensief genoeg. Als er een dierbare overlijdt brengt dat veel verdriet met zich mee. Er moeten op korte termijn veel dingen geregeld worden. Wij snappen dat u hoofd daar op zo’n moment niet naar staat, we geven u daarom graag wat tips om het wat gemakkelijker te maken.

Laat een uitvaart verzorgen door een professional

Er komt veel kijken bij het regelen van een begrafenis of crematie. U wilt dat dit goed gedaan wordt, zonder dat u er te veel mee bezig hoeft te zijn. Werk daarom altijd samen met een professionele partij die gespecialiseerd is in het verzorgen van een uitvaart. Ervaren uitvaartmedewerkers besteden hier veel zorg en aandacht aan, het is een laatste eerbetoon aan een overledene. Het is belangrijk dat de wensen van de nabestaande ingewilligd worden. Bespreek daarom vooraf altijd wat de mogelijkheden zijn en breng alles in kaart, zo weet u precies waar u aan toe bent.

Dit kunt u zelf doen

Wanneer er iemand in uw naaste omgeving overlijdt is het van belang dat u een aantal zaken zelf regelt. Zoals:

Heeft de overledene een uitvaartverzekering? Check dit indien mogelijk in de administratie

Is er een testament of wilsbeschikking? Hier staan uitvaartwensen in

Zoek ook naar het paspoort, de identiteitskaart of het trouwboekje.

Bedenk aan wie u rouwkaarten wilt versturen

Zoek kleding uit voor de overledene voor de uitvaart

Kosten uitvaart

Een vraag die vaak gesteld wordt is: wat kost een uitvaart nou gemiddeld? Dit is heel verschillend en hangt bijvoorbeeld af van hoe de overledene verzekerd is en wat zijn/haar wensen zijn. Over het algemeen geldt dat begraven duurder is dan cremeren.

Wilt u snel en gemakkelijk een uitvaartverzorger vinden bij u in de buurt? Vergelijk dan alle uitvaartverzorgers in uw omgeving en kies een uitvaartverzorger op basis van uw wensen en budget. Op deze manier is een uitvaart laten verzorgen een stuk gemakkelijk.