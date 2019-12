Rijk worden met posten op Instagram, wie wilt dat nou niet? Influencers hebben de reclamewereld op zijn kop gezet door sociale media in te zetten als marketingkanaal voor grote en kleine merken. Vooral Instagram en YouTube zijn populair. Dirk de Vries, een woordvoerder van ADVIESJAGERS.NL zegt over het fenomeen: “Naar schatting wordt er jaarlijks rond de 5 miljard dollar uitgegeven aan reclame via influencers. Het kan dus flink lonen om influencer te zijn! Het valt op dat voornamelijk celebreties veel volgers hebben, maar dat gewone mensen die een groot aantal volgers opbouwen ook echte beroemdheden worden dankzij social media.”. Maar welke influencers verdienen nou het meest?

Top 3 influencers wereldwijd

De social media tool Hopper HQ heeft een lijst gemaakt met de meest succesvolle influencers op Instagram, en de bijbehorende prijs per gesponsorde post die gerekend wordt. Dit hangt onder andere samen met het aantal volgers op Instagram, de doelgroep en de betrokkenheid en interactie met de volgers. We zien dat mensen die al beroemd zijn een voorsprong hebben, doordat ze eenvoudig een grote groep volgers krijgen. Andersom gebeurt het ook dat Instagram influencers beroemd worden doordat ze influencer zijn.

Op nummer 3 in de top 32 gecreëerd door Hopper HQ staat Cristiano Ronaldo. Met 142 miljoen volgers rekent hij maar liefst €650.000 per post! De tweede plek is voor Selena Gomez met 143 miljoen volgers en €700.000 per post. Kylie Jenner heeft de eerste plek in het rijtje best verdienende influencers wereldwijd. Met 115 miljoen volgers heeft ze minder volgers dan nummers 2 en 3, maar per post haalt ze €850.000 binnen.

Best verdienende Nederlandse influencer

De Nederlandse Nikkie de Jager, beter bekend als Nikkie Tutorials, valt net buiten de top 32 van Hopper HQ maar krijgt zeker een eervolle vermelding in deze post als best verdienende Nederlandse influencer. Met 11 miljoen volgers op Instagram ontvangt ze gemiddeld €13.500 per post. Natuurlijk is YouTube haar primaire medium en verdient ze hier nog een stuk meer mee.

Hoe word jij een influencer?

Instagram influencer zijn is voor velen van ons een echte droombaan. Met inmiddels meer dan 500 miljoen gebruikers wordt het alleen steeds lastiger om op te vallen. Wij geven je een aantal tips om zelf een fanbase op te bouwen. Het belangrijkst is dat je je op een enkel thema richt, zoals beauty, fashion of zelfs nog een stuk specifieker met bijvoorbeeld alleen foto’s van je favoriete kattenras.

Vervolgens is het van belang om je profielfoto en bio goed in te stellen. Hiermee maak je namelijk een eerste indruk, en deze is cruciaal om mensen er van te overtuigen jou te gaan volgen. Laat in je bio weten wat voor soort kanaal je bent, wat bezoekers kunnen verwachten als ze jou volgen en wat je doet. Gebruik korte zinnen en woorden en emoticons als dit past bij jouw brand. Vergeet niet om een link onder je bio te plaatsen als je een eigen website hebt. Om te groeien moet je, zeker in het begin, veel tijd in Instagram steken: minimaal dagelijks posten, liken en commenten. Zoek je niche, laat alles wat je post aansluiten bij je verhaal en doel en ga interactie aan met jouw doelgroep om de eerste 5.000 volgers te krijgen. Wie weet wordt je zelf een BN’er dankzij Instagram!