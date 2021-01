Kraaienpootjes zijn de rimpeltjes rondom je ogen die je ziet wanneer je lacht. Vaak worden deze lachrimpels als charmant gezien, omdat ze ontstaan zijn door het lachen. De naam hebben ze te danken aan het patroon waarmee de kraaienpootjes op je gezicht verschijnen. Het is onvermijdelijk dat je op een dag lachrimpels krijgt, maar je kunt er met deze tips wel voor zorgen dat deze dag wat langer op zich laat wachten of dat bestaande kraaienpootjes minder zichtbaar worden.

Zo ontstaan kraaienpootjes

Allereerst is het belangrijk om te begrijpen hoe kraaienpootjes ontstaan. De lachrimpels ontstaan doordat de huid rondom je ogen samentrekt iedere keer dat je lacht. Er ontstaan plooien in je huid, die weer gladstrijken als je nog jong bent. Collageen is een onmisbaar onderdeel van de structuur van de weefsels. Zo zorgt collageen voor een frisse en elastische huid. Naarmate we ouder worden, wordt de huid minder elastisch. Dit komt door een afname van de collageenproductie van de huid. Rimpels blijven hierdoor zichtbaar en er ontstaan kraaienpootjes. De lichaamseigen collageenvoorraad van je lichaam kan aangevuld worden met een collageen supplement. Ook is het mogelijk om een behandeling te ondergaan, iets waar steeds meer vrouwen en mannen voor kiezen.

Bescherm je huid tegen de zon

Uv-straling is niet goed voor je huid. Het is dus belangrijk om je huid te beschermen tegen de zon door goed te smeren en je huid ook in de winter te beschermen met een dagcrème met uv-factor. Zonlicht zorgt er namelijk voor dat je huid sneller uit droogt en heeft een schadelijk effect op elastine. Dit is de stof die ervoor zorgt dat je huid soepel en elastisch blijft. Draag ook een zonnebril als buiten de zon schijnt, zodat je niet te vaak met je ogen knijpt.

Stoppen met roken

Dat roken niet gezond is weten we tegenwoordig allemaal wel. Niet alleen is het slecht voor je longen, maar ook is roken slecht voor je huid. Er zitten namelijk stoffen in een sigaret die ervoor zorgen dat je bloedvaten vernauwen. Dit heeft een negatief effect op de bloedcirculatie in je huid, waardoor er een tekort komt aan zuurstof en belangrijke voedingsstoffen. Ook bevatten sigaretten stoffen die de afbraak van bindweefsel bevorderen. Hierdoor wordt je huid minder elastisch en veroudert deze sneller. Kun je echt niet stoppen? Dan is het wellicht verstandig om over te stappen op een e-sigaret.

Voldoende water drinken

Om je huid soepel en elastisch te houden is het essentieel dat je genoeg water drinkt. Het is niet zo dat je rimpels kunt voorkomen door meer water te drinken dan dat je nodig hebt, maar het helpt je huid wel om een jeugdige uitstraling te houden. Een vochtgebrek leidt tot een sneller verouderende huid.

Gebruik voedende oogcrème

Een voedende oogcrème zorgt voor extra hydratatie van de dunne huid rondom je ogen. Hierdoor blijft de huid zacht en soepel. Vaak is oogcrème verreikt met extra verzorgende ingrediënten en vitamines. Zo bevatten anti age producten vaak vitamine E. Dit helpt bij het voorkomen van vroegtijdige huidveroudering. Vanaf een jaar of 25 is het verstandig om een aparte oogcrème aan je huidverzorgingsroutine toe te voegen.