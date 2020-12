Wil je graag de reguliere sigaretten omwisselen voor e-sigaretten? Dat kan! maar kies dan wel het juiste product, het zou namelijk jammer zijn als je de verkeerde koopt. Wij gaan je daarom wat meer informatie geven, zodat je weet welke je moet aanschaffen! Ben je benieuwd? Lees dan snel verder!

Waar bestaat een e-sigaret uit?

Voordat je een e-sigaret aanschaft is het natuurlijk belangrijk om te weten waar het product uit bestaat. De belangrijkste onderdelen zijn dan ook de batterij, de clearomizer en de coil. Het fijne aan een e-sigaret is dat je de onderdelen vaak los kan kopen, waardoor je niet elke keer helemaal een nieuwe hoeft aan te schaffen. Daarnaast bestaat de clearomizer ook weer uit verschillende onderdelen; de diptrip, de tank, de coil en de base. De diptrip is het mondstuk van de e-sigaret.

De aandachtspunten

Nu je weet waar een e-sigaret uit bestaat is het belangrijk dat je weet waar je op moet letten als je er een aan gaat schaffen. Denk aan het formaat, de hoeveelheid damp, hoe gemakkelijk de e-sigaret in gebruik is en het budget. Als je net begint is het aan te raden om een e-sigaret te kiezen die gemakkelijk in gebruik is, het kan namelijk een aardig prutswerk zijn om bijvoorbeeld de coil van de sigaret te moeten verwisselen.

Verschillende soorten

Om te zorgen dat er voor iedereen wat bij zit, zijn er veel verschillende soorten e-sigaretten. Je kan de krijgen in verschillende maten, de eerste maat waar wij het over gaan hebben is de e-sigaret die ook wel Pod genoemd wordt. Een Pod is een zeer simpel systeem die uit twee onderdelen bestaat; de batterij en de pod. De pod is ook wel het onderdeel waar zich de coil bevindt. Je hebt dan ook de keuze uit open of een gesloten pod-systeem. Een open pod systeem houdt in dat de pod makkelijk nog een keer te vullen is, wat dus niet mogelijk is bij een gesloten systeem. Het is dus maar net wat je zelf wilt. Een gesloten systeem kan namelijk geen troep veroorzaken omdat het systeem dicht zit, hierdoor kan er geen lekkage ontstaan.

Meer informatie

