Reizen, het is geen hogere wiskunde. Zeker als je regelmatig of langdurig reist, word je er steeds handiger in. Wel zijn er enkele apps die het reizen nog net iets gemakkelijker kunnen maken. Benieuwd welke dit zijn? Lees snel verder!

1. Track je locatie

Ga je op reis naar een land waar je niet wijs wordt uit het schrift? Dan is het reizen met het OV of in een taxi best lastig. Hoe weet je namelijk waar je precies moet uitstappen of dat de taxi de juiste richting oprijdt. In dit soort situaties kun je optimaal gebruik maken van apps als Google Maps of Maps.me. Deze laten je precies op de kaart zien waar je bent en welke richting je uitrijdt. Markeer je eindpunt op de kaart en je weet precies waar je moet uitstappen. Deze reistip kan je net even dat extra stukje vertrouwen geven onderweg.

2. Gebruik lokale OV-apps

Bijna ieder land heeft zijn eigen 9292 of NS app. Maar hoe kom je er nu achter welke app er lokaal wordt gebruikt? Een toeristen office op het vliegveld kan je vaak verder helpen. Natuurlijk is er niet altijd iets voor handen, maar het loont om toch even op onderzoek uit te gaan.

3. Bereken gemakkelijk de valuta

Valuta omrekenen is erg vervelend, zeker als het om bedragen gaat met zes nullen en drie komma’s. Met de app XECurrency kun je altijd heel gemakkelijk en ter plekke uitrekenen hoeveel iets kost. Zo hoef je het zelf niet te onthouden en heb je altijd een up-to-date koers. Deze app is voornamelijk heerlijk als je een tijdje door een verschillende landen aan het reizen bent.

4. Gebruik social media voor research

Op reis wil je natuurlijk de mooiste plekjes van het desbetreffende land bezichtigen. Om deze plekken te ontdekken kun je gebruik maken van social media. Zoek op Instagram naar een locatie en loop de foto’s die naar voren komen door of klik op interessante hashtags voor de betreffende bestemming. Zo krijg je een beeld van wat er te doen of te eten is. Ideaal om vooraf te gerbuiken als research.

5. Scan teksten met Google Translate

Google Translate kent iedereen. Maar wist je dat je ook een tekst kunt scannen met je smartphone camera om deze in één keer te laten vertalen? Ideaal. Dit is bijvoorbeeld erg handig met een menukaart, verpakking of bijvoorbeeld medicijndoosje!

Ook belangrijk: vergeet geen reisverzekering af te sluiten

Op vakantie kun je geen stress gebruiken. Sluit daarom voordat je op vakantie gaat een reisverzekering en annuleringsverzekering af. Zo weet je zeker dat je op en top verzekerd bent als je op reis bent. Wel zo prettig!