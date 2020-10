Waar kan CBD-olie allemaal voor gebruikt worden?

In de showbizzwereld mag het dan misschien soms allemaal wat anders lijken, het blijven natuurlijk allemaal uiteindelijk gewoon mensen. En die mensen hebben soms lichamelijke of psychische problemen, zoals iedereen die wel eens heeft. Het is dan ook helemaal niet vreemd dat ook grote sterren op zoek gaan naar de beste oplossing voor zo’n probleem. De lijst met beroemdheden die CBD-olie of hieraan verwante producten gebruiken, wordt langer en langer. Daarmee lopen de sterren keurig in de pas met de rest van de wereld, want CBD-olie wordt steeds vaker door mensen toegepast om tot innerlijke rust te komen, pijn te bestrijden of de geest helder te houden.

Van Whoopi Goldberg tot Willie Nelson

Dat actrice Whoopi Goldberg zich jarenlang heeft gestreden voor de legalisatie van cannabis en de daaraan gerelateerde producten, is bij velen wel bekend. Veel minder mensen weten dat zij samen met een zakenpartner aan de wieg stond van een bedrijf dat zich specialiseerde in de levering van cannabisproducten die speciaal waren bedoeld om menstruatieproblemen bij vrouwen te verlichten. Ook de zangeressen Olivia Newton-John en Melissa Etheridge hebben hun vertrouwen in CBD-producten nooit onder stoelen of banken gestoken. Sterker nog, Etheridge kocht haar eigen hennepplantage en bracht zelfs een wijn op de markt die werd verrijkt met CBD. Ook countrylegende Willie Nelson bracht een eigen merk CBD-producten op de markt. In eigen land vertelde clown Bassie ooit over de pijn die hij moest doorstaan na een zware operatie en hoe CBD-olie hem toen hielp om de pijn te verlichten.

Positieve ervaringen bij diverse klachten

Door CBD-olie te gebruiken, ervaren veel mensen dat ze zich fitter, energieker en rustiger voelen dan voorheen. Daarnaast wordt CBD-olie ook vaak gebruikt ter bestrijding van klachten die gerelateerd zijn aan diverse aandoeningen. We noemen de meest voorkomende toepassingen in alfabetische volgorde:

ADHD

Angststoornissen

Diabetes

Epilepsiepatiënten

Fibromyalgie

Kanker

Migraine

Parkinson

Reumatische klachten

Het bovenstaande rijtje is gebaseerd op de ervaringen van mensen die CBD-olie gebruiken. Het wil uiteraard niet zeggen dat het product de aandoening geneest. Het is een middel dat wordt ingenomen om de effecten van de aandoening te verminderen. Iemand die lijdt aan fibromyalgie heeft te maken met heftige pijn. Door CBD-olie in te nemen, blijkt die pijn minder intens te worden. De toepassing bij epilepsie kreeg grote bekendheid nadat in 2013 de toen zes jaar oude Charlotte Figi CBD-olie toegediend kreeg en het aantal epileptische aanvallen van honderden per dag daalde tot bijna geen.

Beter slapen, beter concentreren

Gebruikers van CBD-olie in de late avond rapporteren dat ze er sneller door in slaap vallen en de hele nacht goed doorslapen. Mensen die het product juist in de vroege ochtend innemen, ervaren dat ze zich daardoor energieker voelen en zich beter kunnen concentreren op hun werk. Dat komt doordat het werkzame cannabidiol in de olie een gunstig effect heeft op de werking van onze hersenen en ons zenuwstelsel. Lees hier meer over het gebruik van CBD-olie.