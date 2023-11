Heerlijk off-grid gaan. Geen overbodige luxe. Gewoon lekker de camper pakken en wel zien waar je eindigt. Dat klinkt bijna als een droom. Nou, die droom kan ook jij verwezenlijken. Het is niet voor niets dat kamperen door de jaren heen steeds populairder is geworden. En nee, dit hoeft niet te betekenen dat je hele nachten in een zwakke tent slaapt. De hedendaagse campers zijn van vrijwel alle gemakken voorzien. Jouw mobiele huis. Een camper is niet alleen een handig vervoermiddel om van A naar B te komen, maar is ook gewoon al een hele belevenis om überhaupt in te mogen rijden en te slapen. De camper zelf geeft al het ultieme vakantiegevoel.

Maar die eerste keer is natuurlijk wel spannend. Er is veel waar je aan moet denken. Om het jezelf zo gemakkelijk mogelijk te maken is een goede voorbereiding natuurlijk van cruciaal belang. Maar waar moet je aan denken? In dit artikel geven we enkele tips voor beginners.

De juiste camper

Allereerst is het natuurlijk van belang om over de juiste basis te beschikken. Dat begint natuurlijk al bij een goede camper. Steeds meer mensen kiezen ervoor om zelf een camper te bouwen. Dit is niet alleen dé manier om deze geheel aan de verwachtingen te laten voldoen, maar ook nog eens een manier om kosten te besparen. Houd er wel rekening mee dat hier ook veel bij komt kijken. Je moet aan veel eisen voldoen voordat deze officieel een camper genoemd mag worden. Daarnaast is het bijvoorbeeld ook nodig om extra voorzieningen aan te leggen. Denk alleen al aan de elektra. Met behulp van de schema’s van camper-elektra.com kom je al een heel eind, maar hier gaat best wat tijd in zitten. Houd hier dus zeker rekening mee.

Je kunt natuurlijk ook een kant-en-klare camper koken. Net waar jouw voorkeur ligt. Zet van tevoren altijd wel op een rijtje wat je nodig hebt, zodat het gemakkelijker is om de juiste keuzes te maken.

Ga niet te ver van huis

Die eerste reis met de camper is er een om nooit te vergeten. Toch kan die eerste keer best wel wat extra spanningen met zich meebrengen. Daarom is het van belang om zeker niet te ver van huis te gaan. Natuurlijk zijn er enkele fantastische kampeerlanden waar je zeker een keer heen moet gaan, maar maak het jezelf die eerste keer niet te moeilijk. Ook in Europa zijn er geweldige kampeerplekken te vinden.

Wil je er zeker van zijn of kamperen wel echt iets voor jou is? Nog voordat je een eigen camper koopt? Vlieg dan naar een bestemming en huur daar ter plekke een camper. Zo kan je eerst eens goed ervaren of het wat voor jou is.

Van alle gemakken voorzien

Denk ook na over de nodige voorzieningen in de camper. Kamperen betekent allang niet meer dat je helemaal geen luxe meer hebt. Integendeel zelfs. De meeste campers zijn ongelooflijk luxe ingericht. Schrijf daarom voor jezelf op wat je zeker niet wil missen in de camper, zodat het gemakkelijker wordt om er eentje te vinden die bij jou past. Vergeet ook zeker niet in de nodige extra’s te investeren. Denk bijvoorbeeld aan een GPS tracker voor een extra veilig gevoel.