Het aantal e-bikes die je op straat steeds meer ziet, laten ons zien dat deze vorm van vervoer steeds populairder wordt. Er komt een steeds grotere vraag naar de elektrische fiets. Mede dankzij de groei van dit product wordt er ook steeds meer geïnvesteerd in het beter en functioneler maken van deze fietsen. In de afgelopen jaren zijn veel nieuwe e-bikes en onderdelen voor e-bikes gelanceerd. Als we naar deze nieuwe e-bikes, de onderdelen en het gebruik kijken dan zijn er een aantal trends op te merken.

Industrie e-bikes stijgt gestaag

Als we de experts mogen geloven dan zal de industrie rondom e-bikes verdrievoudigen in de komende vijf jaar. We zullen meer elektrische fietsen op straat gaan zien. Ook zullen de verschillende soorten fietsen steeds meer aan populariteit winnen. De elektrische fiets is allang geen handig hulpje meer voor senioren die niet zo veel kracht meer kunnen zetten bij het fietsen. Er bestaan nu al e-bikes die precies aan jouw wensen voldoen. Ben je op zoek naar een elektrische fiets heren dan kan je tegenwoordig uit veel modellen een keuze maken. Fabrikanten spelen steeds beter in op de wens van de consument.

In veel gevallen wordt de e-bike gebruikt voor werk-woonverkeer, boodschappen doen, kinderen wegbrengen en natuurlijk om een mooie fietstocht te maken. De e-bikes krijgen steeds betere accu’s die langer meegaan en waar je soms wel tot 160 kilometer kan fietsen. De laatste jaren zijn er echt verregaande verbeteringen aan de accu’s gerealiseerd.

Prijzen van elektrische fietsen dalen

Steeds nieuwere snufjes op de e-bike

Een e-bike is allang geen raar futuristisch object meer, maar sommige exemplaren hebben wel de nodige futuristische slimme snufjes. Je ziet dit steeds meer. Sommige fabrikanten ontwikkelen bijvoorbeeld steeds meer geavanceerde displays, de ander verzint slimme oplossingen tegen diefstal zoals slimme sloten en GPS-systemen. Ook zie je dat e-bikes vaak niet meer te onderscheiden zijn van gewone fietsen. Vroeger zag je een opvallend accu achter op de fiets. Tegenwoordig is de accu weggewerkt in het frame van de fiets. We zullen nog veel veranderingen gaan zien aan de e-bikes die steeds meer in ons straatbeeld zullen verschijnen.